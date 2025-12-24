美課大陸晶片關稅 延到2027年6月

美國川普政府23日表示，由於北京「不合理地」追求晶片產業的主導地位，將對大陸半導體產品徵收進口關稅，但會將措施推遲到2027年6月實施。曾任美國貿易談判代表的卡特勒（Wendy Cutler）認為此舉更可能為了維持美中貿易休戰協議，避免報復關稅升級。

路透報導，先前美國拜登政府展開一項為期一年的「301 條款」不公平貿易行為調查，調查對象是大陸對美出口「成熟製程」或老舊技術晶片。美國貿易代表署在聲明中表示，「中國意在半導體產業尋求主導地位的做法並不合理，它對美國貿易造成限制，美國可據此採取行動。」

《南華早報》引述分析人士說法，川普政府推遲實施時間表明，此舉目的不僅在於產生直接的經濟影響，更在於表明美方決心，並保持對北京的壓力。華盛頓選擇保留施壓，而非現在就加劇緊張局勢。

《紐約時報》報導，曾任美國貿易官員的華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」常務董事的舒曼（Sara Schuman）說，北京對美國以中國或中國企業為對象的行動，向來非常敏銳，但川普政府的目的在於提升美國的工業產能，而非明確針對中國，因此北京並未太過憂慮。她還指出，川普政府在全球推進赴美投資，中國只是受影響的國家之一。

路透指出，美國政府此次行動一方面保留了美方徵收關稅的能力，同時希望在大陸限制對全球科技公司稀土金屬出口之際，尋求緩和與北京的緊張關係。曾在2002年至2008年小布希政府時期擔任美國商務部副部長的巴迪亞（Christopher Padilla）表示，白宮似乎已決定將對中關稅措施擱置到2026年峰會之後，甚至可能要等到明年的期中選舉之後。

全球晶片產業正在等待美國政府就一項範圍更廣的全球晶片進口關稅調查做出決定。這項根據「232條款」展開的調查，可能會對半導體以及來自世界各地內裝這些半導體的電子設備加徵更多關稅，但美國官員私下表示，大概不會這麼快徵收這些關稅。

大陸外交部發言人林劍昨於例行記者會表示，堅決反對美方濫施關稅、無理打壓中國產業。美方的做法擾亂全球產業供應鏈穩定，阻礙各國半導體產業的發展，損人害己。