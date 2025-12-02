美調降南韓關稅至15% 涵蓋汽車等進口商品 追溯至11/1

美國商務部長盧特尼克1日證實，對南韓進口商品（包括汽車）的關稅稅率將追溯至11月1日降至15%，原因是南韓已在國會提出立法，落實該國對美國的戰略投資承諾。

南韓執政黨的立法旨在兌現首爾的承諾，即向美國的戰略產業，包括造船業，投資3500億美元。

盧特尼克（Howard Lutnick）在社群平台X發布的聲明中表示，此舉解鎖了 南韓總統李在明與美國總統川普在南韓慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會期間會晤，所簽貿易協議的「全部利益」。

這項雙邊貿易協議還將未來針對半導體和製藥的國安關稅上限設定為15%，使南韓與亞洲主要競爭對手日本與台灣處於同等地位。

盧特尼克說，「南韓對美國投資的承諾加強了我們的經濟夥伴關係、國內就業和產業」，還說他「感謝兩國之間深厚的信任」。

美國之前對來自南韓的進口商品徵收25%關稅，其中包括根據1962年貿易擴張法（Trade Expansion Act of 1962）第232條援引的國家安全相關的汽車關稅，以及根據1977年「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act）援引的「對等」關稅。