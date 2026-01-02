美調降對進口義大利麵關稅 原107%降至2.26%

美國 / 綜合報導

川普第二任期針對許多國家祭出關稅壓力，不過義大利可以暫時鬆一口氣了，因為美國把原定徵收高達107%的總關稅額，最低下調到僅剩下2.26%。

美國原定向13間義大利麵廠商，課徵高達92%的關稅，外加上針對歐盟進口產品的15%，等同於要收取高達107%的稅率。不過美國商務部的反傾銷調查，提前做出最新回應，決定調降這13間義大利麵廠商的稅率，若排除針對歐盟徵收的關稅，這代表義大利麵製造商最低只需要被課徵2.26%。

