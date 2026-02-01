美調高南韓關稅「已開始實施」、恐祭制裁 韓部長：爭取國會通過協議

2026年1月31日，南韓以大學生為主的抗議者，在首爾的美國大使館附近抗議川普提高關稅。美聯社



南韓產業通商部長金正官上週倉促赴美，就美國總統川普放話調高南韓關稅進行談判，昨天（1/31）結束談判返國時表示，美方對南韓國會未能推進《對美投資特別法》感到遺憾，南韓則強調沒有任何不履行或推遲實施的意圖，並將推動國會儘快通過法案，但也透露美國對南韓的關稅調整措施已開始實施，且正在準備相關公告，並可能採取制裁措施。

美國總統川普上週一（1/26）突然表示，對南韓國會未通過美韓貿易協議表達不滿，揚言調高南韓輸往美國所有商品關稅，稅率從先前談定的15%調高至25%。當時正在加拿大訪問的南韓產業通商資源部長官金正寬急奔美國救火。

韓聯社今天（2/1）報導，金正寬昨天返國於在仁川機場對記者表示，在華府與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行的兩輪會談中，南韓政府向美方強調，對之前達成的貿易協議，南韓沒有任何不履行或推遲實施的意圖，他還指出，除積極闡明瞭南韓立場，也與美方溝通了相關問題。

金正寬透露，美國對南韓國會未能推進《對美投資特別法》感到遺憾，對此他也向美方解釋了南韓處理情況，並承諾會盡力推動法案儘快通過。金正寬強調「實際上關稅調整措施已經開始實施，美方正在準備相關公告，並可能採取制裁措施」，報導並未說明何種制裁措施。

金正寬也說討論尚未結束，韓美近期將再舉行視訊會議。

對於有媒體報導，美國此次祭出關稅恐與南韓《線上平台公平化法》或電商酷澎（Coupang）等問題有關，金正寬澄清，談判中並未提出相關問題，指美國也認為這些問題對關稅或雙邊貿易沒有實質影響。

路透社報導，南韓產業通商部昨天發布的聲明中，金正寬表示南韓政府將與國會溝通，爭取盡快通過有關美國投資法案，強調南韓將順利實施貿易協議，「這是一個增進雙方對美方提高關稅意圖的了解並尋求妥協的機會，但我們仍需與美方進行更多討論。」

金正寬此行也與美國能源部長萊特（Chris Wright）會談，就能源、資源等領域的合作事宜交換意見。

