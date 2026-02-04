美諜藏立院？1／揭！司法首認證「1框架」 綠委沈伯洋笑納「4264萬美援」無罪內幕

[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導

民進黨不分區立委沈伯洋創辦的「台灣民主實驗室」，接受美國富豪「金融巨鱷」喬治索羅斯創辦的「美國開放社會基金會」134.96萬美元（約新台幣4,264萬元）資助，在台研究中國資訊與認知作戰，被藍營檢舉勾結外國勢力發展組織，告發涉犯《國家安全法》等罪，點燃「美諜風暴」。FTNN調查，台北地檢署（北檢）調閱金流後，認定沈伯洋確實曾經接受美方資助，惟美國並非「敵對勢力」，不符合成罪要件，日前簽結全案，首度替台美金流往來定義出一個明確框架。

2019年9月間，沈伯洋擔任國立臺北大學犯罪學研究所助理教授時，為了研究大量來自中國的錯誤與偽假訊息，創立「台灣民主實驗室」，並主持＜世界中的中國＞計畫，與各國學者一同分析中國在82個國家與地區的影響力，橫跨學術、政治、經濟、執法、媒體、軍事、社會、科技、對外政策等9個領域，以99項指標發布＜中國影響力指數＞。＜中國影響力指數＞不僅獲得「美國國家民主基金會」（National Endowment for Democracy, NED）會長威爾遜（Damon Wilson）盛讚，沈柏洋也遠赴歐洲議會參加論壇，與捷克、立陶宛等國會議員分享面對境外勢力的資訊戰經驗，瞬間成為當紅炸子雞，更在2024年出任民進黨不分區立委，成功轉換人生賽道。

然而，美國總統川普2025年1月20日上任後，沈伯洋卻一步步走向「美諜風暴」！當時，川普簽署「Executive Order 14169」的行政命令，即刻凍結所有「外國援助」（foreign aid）90天，並全面檢視海外援助支出與計畫優先順序，言明如果不符美國利益或美國價值觀，將暫停撥款給國際組織、非政府組織等援助對象，這不僅讓長期負責發展國外援助與人道救濟的「美國國際開發署」（U.S. Agency for International Development,USAID）面臨解體危機，也意外爆出「美國國際開發署」疑似透過美國富豪「金融巨鱷」喬治索羅斯（George Soros）創辦的「美國開放社會基金會」（Open Society Foundations,OSF），間接資助沈伯洋的「台灣民主實驗室」高達134.96萬美元，時間點分為2020年的19.98萬美元、2022年的49.988萬美元、2023年的65萬元；由於事涉「美國政府」與「台灣立委」，輿論瞬間炸鍋。

眼見沈伯洋落入「美諜風暴」，藍營隨即撿槍狂轟，國民黨新北市議會黨團書記長王威元與林國春、黃心華等議員，親赴北檢告發沈伯洋涉犯《刑法》、《國家安全法》、《政治獻金法》等罪嫌，並要求沈伯洋必須比照捲入「壯世代圖利爭議」的民眾黨前立委吳春城，辭掉立委接受調查；一度身陷「共諜案」最終無罪定讞的新黨台北市議員侯漢廷，也砲轟沈柏洋接受外國勢力贊助，在台成立發展組織，以假民主介入台灣政治，在內部製造敵人，顯然已經危害社會安定，涉及《國家安全法》，要求調查局清查。

此外，藍營大老、資深媒體人趙少康更質疑，當時身為大學教授的沈伯洋，怎麼有本事可以不斷拿到「美援」？在台灣做的事是出於自身意願還是拿錢辦事當傳聲筒？美國除了可能想要影響台灣輿論風向，有沒有介入國內選舉？「美國國際開發署」早就把「美國開放社會基金會」列為捐助對象，用來「促進發展中國家激進的社會議程」，「美國開放社會基金會」是不是「美國國際開發署」干預他國內政的白手套？趙少康強調，《國家安全法》規定不能拿境外資金從事政府活動，如果直接或間接影響選舉，將違反《公職人員選舉罷免法》。

面對藍營指控，沈伯洋駁斥，「台灣民主實驗室」與許多民主國家的基金會保持友好關係，並透過對抗中國資訊戰的研究與倡議計畫，獲得國際資助，但從未拿取「美國國際開發署」資金，僅有接受「美國開放社會基金會」的研究經費，不過，「美國開放社會基金會」是私人基金會，根本與美國政府無關；「台灣民主實驗室」接受國際資助是為了對抗中國資訊戰，是保衛國家安全的一環，絕非惡意扭曲者所言的危害國安。

沈伯洋同時強調，自己擔任「台灣民主實驗室」理事長期間從未支薪，獲得綠營提名擔任立委後，隨即辭去理事長職位，絕對沒有利益衝突的疑慮，「以後你只要在當學者的時候做研究，有拿國外補助，在國民黨的眼裡，就是違反《國家安全法》喔。」、「看到他們說『只是一名大學教授，怎麼可能拿到各種補助？』你們到底有沒有想過，是不是因為自己實力不夠？所以才覺得別人拿到補助是天方夜譚。」

另一方面，美國總統川普架空「美國國際開發署」後，「美國開放社會基金會」不久便以新聞稿否認接受「美國國際開發署」數十億美元的資助，強調「美國開放社會基金會」是一個私人基金會，自行設定優先事項、資助決策、資金運用，在目標一致的情況下，才會與世界各地爭取權利和正義的團體成為盟友，並在價值觀和工作上保持透明。外界認為，「美國開放社會基金會」刻意切割「美國國際開發署」，顯示創辦人美國富豪喬治索羅斯不想在風口浪尖上，捲入美國的外援風波，並藉此降低與川普之間的衝突。

FTNN調查，北檢收下「沈伯洋美諜案」後，指分給國安專組釐清全案「有無發展間諜組織」的疑慮，調閱金流後證實，「台灣民主實驗室」確實曾經接受「美國開放社會基金會」資助，台美雙邊跨國金流的真實性不言可喻；進一步分析相關金流後發現，「台灣民主實驗室」的資金來源還有英國或歐盟等國家的非營利性組織，這些組織均為獨立於美、英、歐等政府機關以外的法人，設立目的與實務運作主要是從事學術及社會研究，並未刺探、蒐集、交付或傳遞公務上應秘密的文書內容，外觀上不符合間諜組織的任務。最重要的是，北檢認定美、英、歐盟為世界各國所共識民主先進國家，我國與這些國家長期維繫友好狀態，難認它們屬於「境外敵對勢力」，不符合《國家安全法》的構成要件。

北檢認為告發人所提出的相關證據，並無具體事證咬定「沈伯洋利用立委身分洩漏或交付公務上應秘密事項」，綜合相關事證也查無沈伯洋的具體犯罪事實或不法情事，日前予以簽結。本案是司法首次認定美國並非敵對勢力，除了清楚定義台美關係，更讓雙邊金流往來有了一個明確框架。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

