美諜藏立院？3／台灣唯一境外敵對勢力是它！ 「1奧步」威逼利誘國軍當間諜

原則上，《國家安全法》涵攝範圍是基於「境外敵對勢力」發展的間諜組織，若對方已和台灣處於敵對狀態，任何替其在台發展組織的行為，都可能被認定存在「間諜疑慮」，不過，綜觀偵查與判決實務，目前司法唯一認定的「境外敵對勢力」仍然只有中國。FTNN調查，中國近年來透過各種手法滲透，積極狙擊基層國軍，先誘騙國軍弟兄拍攝投降影片，再藉此威脅協助竊取國防軍事機密，以利發展共諜組織，在在敲響台灣的國安警鐘！

中國近年來積極狙擊基層國軍，發展共諜組織，邵姓男子（右）從中尉退伍後，當起電視台記者，被控當了20年的共諜，期間成功吸收1名上校一起叛國，2023年底遭重判12年6個月定讞發監，去年間​不幸病逝。左圖為總統賴清德親赴新北市視導漢光41號演習。（圖／總統府官網、邵姓男子臉書）

中國對台極限施壓，不只揚言不會放棄武力犯台，還加速擴張軍備，不停在台周遭進行實彈軍演，因此任何與中國有關的在台組織，都會被放大檢視是否涉及國安疑慮？此外，中國近年來想方設法試圖全面滲入基層國軍，從戍衛總統府的「天下第一營」憲兵211營，到士林憲兵隊、海軍威海營區、陸軍航空特戰指揮部等，都曾傳出「共諜」的影子，甚至還有中校計畫駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃中國的離譜情事。

FTNN調查，近年來，中國不時透過網路社群平台投放低利貸款廣告，或利用宮廟、黑幫等組織發送申貸融資的周轉訊息，釣出需錢孔急的國軍弟兄，一步步誘使他們墜入叛國陷阱，「國軍弟兄上鉤借款後，對方會先以10萬元到20萬元不等的金額，甚至『免還錢』的好康，誘騙他們拍攝投降影片，有的還會要求國軍弟兄著軍裝、秀官階，或是指定背景必須是軍營，有些國軍弟兄誤認只是拍張照片，對國家與軍隊並無實質損害而聽命行事，未料自此陷入『無限勒索』的下場。」知情人士透露。

中國對台極限施壓，不只揚言不會放棄武力犯台，還加速擴張軍備，不停在台周遭進行實彈軍演，因此任何與中國有關的在台組織，都會被放大檢視是否涉及國安疑慮？（圖／中國軍網）

以中天記者林宸佑捲入的共諜案為例，檢調前後發動四波搜索，共逮到10多名軍人，其中有人就是因為缺錢，不敵利誘拍了投降影片，還允諾如果中國進犯台灣，將會棄守陣地改投敵營，沒想到對方一拿到投降影片立刻變臉，以影片作為威脅，要求協助竊取國防軍事機密，「他們（中國）握有投降影片，受控的國軍弟兄怎麼敢反抗？因為一旦不聽話導致投降影片外洩，勢必會遭到刑罰制裁，因此有些被害的國軍弟兄從『期約叛國』搞到『遂行賣台』，當然，這些國軍弟兄竊取國防軍事機密也能夠拿到錢，只是不多，有時只拿到幾千元！」知情人士指出。

綽號「馬德」的中天新聞台記者兼主播林宸佑，近日遭高雄橋頭地方法院裁定，因涉嫌違反《國家安全法》及《貪污治罪條例》等罪名，聲押禁見獲准。（圖/林宸佑臉書）

尷尬的是，若只查到軍人拍攝影片的「期約叛國」行為，但未搜出其他洩密的證據，必須要再追到來自中國的金流，才能以《貪污治罪條例》的收賄罪法辦，只是在兩岸情勢如此嚴峻、加密貨幣日益盛行的情況下，調查資金往來實屬不易。為了因應中國統戰滲透日趨嚴重頻繁，行政院去年底通過《國家安全法部分條文修正草案》、《陸海空軍軍官士官服役條例第24條、第25條、第41條條文修正草案》、《國軍退除役官兵輔導條例第32條條文修正草案》等多項修法，其中，《陸海空軍刑法第24條修正草案》增訂現役軍人若以言語、舉動或文字等方式，對敵方表達效忠，可處1年以上、7年以下有期徒刑，若不盡職責而降敵，更可加重刑責至3年以上、10年以下有期徒刑。

