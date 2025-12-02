美證實下調南韓汽車關稅至15%！刺激韓股走揚
在美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）證實，針對南韓的美國汽車關稅將自11月1日起追溯適用至15%的較低稅率後，南韓汽車企業股價2日走揚。
據《CNBC》報導，根據美國商務部在社群平台X上的貼文，盧特尼克表示：「我們也將移除飛機零件的關稅，並調整南韓的對等稅率，使其與日本及歐盟一致。」
消息一出，南韓汽車製造商現代汽車（Hyundai Motor）及起亞（Kia Corp）的股價分別上漲近5%與3%。「韓國綜合股價指數」（KOSPI）也上漲1.02%，而中小型股為主的創業板市場「科斯達克」（KOSDAQ）指數則下跌0.13%。
根據南韓政府2日公布的數據，該國11月整體通膨年增2.4%，高於《路透社》調查經濟學家所預期的2.35%。核心通膨（剔除生鮮食品與能源價格）則較去年同期上升2%。
這份最新數據與10月的通膨率持平，強化市場對南韓央行將維持利率不變的預期。南韓央行「韓銀」（Bank of Korea）11月27日已連續第4次會議，維持2.5%的基準利率。
在更廣泛的亞太市場方面，2日多數基準指數上揚，儘管華爾街因加密貨幣拋售重挫市場情緒而下跌。美東時間1日，比特幣（bitcoin）暴跌約6%，跌破86,000美元，創下自3月以來最大單日跌幅，並對整體股市造成壓力。
該數位貨幣自上月末首次跌破90,000美元以來，便難以重新站穩該價位。其他與加密貨幣相關的公司，包括Coinbase與Strategy，也在1日的交易中下跌。與人工智慧相關的企業博通（Broadcom）與美超微（Super Micro Computer）股價分別下滑超過4%與1%，顯示該領域正在出現獲利了結的情況。
美國股指期貨在亞洲早盤變化不大，此前美國3大基準指數均在隔夜結束5連漲行情。1日，美國標普500指數下跌0.53%，收在6,812.63點；那斯達克綜合指數下跌0.38%，收在23,275.92點；道瓊工業指數下跌427.09點（0.9%），收在47,289.33點。
日本股市方面，「日經平均指數」（Nikkei 225，日經225）在開盤時上漲0.54%，「東證股價指數」（Topix）上升0.44%。金融、能源與基礎材料類股領漲。日經225指數中漲幅居前的企業包括工業機器人製造商「發那科」（FANUC），股價上漲5.86%；生產柴油微粒濾清器的「NGK Insulators」最多上漲6%；電機設備公司「藤倉」（Fujikura）上漲2.29%。
10年期日本公債（JGB）殖利率升至1.88%，創下自2008年6月以來新高，市場猜測日本央行「日銀」（Bank of Japan）最快可能於本月升息。另一方面，20年期日本公債殖利率升至2.915%，為1999年以來最高；30年期日本公債殖利率則升至歷史新高3.411%。
與此同時，澳洲「S&P/ASX 200」指數上漲0.12%。香港恆生指數期貨則反映較高開盤，報26,219點，較前1交易日收盤的26,033.26點為高。
