美證實台灣訓練勞工生產半導體 政院回應了

▲美國商務部長盧特尼克證實台灣將訓練美國勞工生產半導體，與行政院經貿辦總談判代表楊珍妮截然不同，行政院回應表示，企業到美國生產營運，在當地訓練勞工很自然。（圖／記者陳威叡攝，2025.12.04）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅協議談判已進入最後階段，美國商務部長盧特尼克今（4）日接受專訪時證實「台灣會訓練美國勞工」，而過去行政院經貿辦總談判代表楊珍妮日前在立院表示，並沒有答應要替美國訓練技術人員，這不在談判條件中。如今雙方說法不同，行政院回應表示，企業到美國生產營運，在當地訓練勞工，也是很自然的事。

楊珍妮日前在立法院經濟委員會備詢時表示，台灣沒有答應美國幫他們訓練技術人員，「這不是在我們談判條件之一」。然而盧特尼克一席話似乎打臉行政院。

對此行政院發言人李慧芝表示，行政院台美經貿工作小組秉持總統賴清德跟院長卓榮泰指示，全力推進對美談判跟磋商，爭取對我方合理且有利的對等關稅稅率，以及232關稅優惠待遇，有新進展會適時跟國人做說明。

至於雙方說法有出入，李慧芝說，楊珍妮已說明，目前台美磋商中雙方未對此交換意見，但企業到美國生產營運，如果在當地訓練勞工的話，這也是很自然的事。

