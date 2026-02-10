美警告商船避開伊朗領海 伊朗逮捕4名改革派領袖及前官員

白宮建議美國籍船隻應盡量遠離伊朗領海。圖為2021年1月4日南韓「化學號」油輪遭伊朗革命衛隊扣押。（美聯社）



美國9日對穿越荷莫茲海峽的商業船隻發布最新指引，建議美國籍船隻盡量遠離伊朗領海，並避免強行抵抗登船要求，以應對美伊核談判緊張局勢升溫。同時，伊朗當局逮捕包括改革派政黨領袖和前官員在內的4人，指控他們在1月的反政府抗議中，企圖破壞國家秩序，且為以色列及美國的利益工作。

路透社報導，美國9日對穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的商業船隻發布最新指引，正值華府與德黑蘭就伊朗核計畫的緊張關係升溫之際。這條航道是中東石油輸送的重要通道，但部分路線位於伊朗的領海範圍內。伊朗過去曾威脅關閉荷莫茲海峽，並曾多次扣押經過的商業船隻和油輪，指控這些船隻涉嫌走私。

根據美國交通部海事管理局（U.S. Maritime Administration）發布的指引，美國籍商業船隻應盡可能地遠離伊朗領海，如果遭要求登船，應口頭拒絕伊朗軍方的登船要求，但不應強行抵抗。

美國籍商船應盡可能遠離伊朗領海

指引指出：「建議美國籍商業船隻穿越這些水域時，應在不影響航行安全的前提下，盡量遠離伊朗領海。」同時也強調：「如果伊朗軍方登上美國籍商業船隻，船員不應對登船人員進行強行抵抗。」

伊朗最高外交官6日表示，由阿曼斡旋的美伊核談判已取得良好開端，並將持續進行，這有助於緩解外界對中東可能爆發戰爭的擔憂。雖然雙方都表態願意重啟外交談判，但華府表示，希望談判範圍也涵蓋伊朗彈道飛彈計畫、對區域武裝團體的支持及人權議題。

美國總統川普（Donald Trump）6日進一步對伊朗施壓，簽署行政命令，對「直接或間接」從伊朗進口商品的國家施加25%關稅，落實他1月的威脅。

伊朗逮捕包括改革派領袖在內4人

另一方面，據半島電視台報導，伊朗當局已逮捕4人，指控他們在1月的反政府抗議期間企圖「破壞國家政治及社會秩序」，並「為以色列與美國利益工作」。

被逮捕者包括伊朗改革派政黨「改革陣線」（Reformist Front）領導人曼蘇里（Azar Mansouri）、前外交官阿敏扎德（Mohsen Aminzadeh）、前國會議員阿斯加爾扎德（Ebrahim Asgharzadeh），以及改革陣線發言人伊瑪姆（Javad Emam）。

伊朗司法機構聲稱，「改革陣線」在國家面臨來自以色列和美國的「軍事威脅」時，曾「組織並領導大規模行動，破壞政治及社會秩序」，並試圖「為街頭恐怖份子的行為辯解」。改革陣線在社群平台X上確認了這些逮捕行動，並表示曼蘇里是在家門口遭情報單位帶走，其他高層成員也接到傳喚。

據報，被逮捕人員包括易卜拉欣·阿斯加爾扎德（左）、阿扎爾·曼蘇裡（中）和穆赫辛·阿明扎德（右）。

被逮捕者前外交官阿敏扎德改革陣線領導人曼蘇里前國會議員阿斯加爾扎德

伊朗抗議實際死亡人數恐超2萬

這次逮捕發生在伊朗全國抗議活動造成幾千人死亡之後。伊朗這波抗議始於首都德黑蘭，因為經濟惡化而起，迅速擴散成全國性反政府運動。伊朗當局稱抗議者為「恐怖分子」，並指責「騷亂」受以色列和美國的介入。政府聲稱抗議期間共有3117人死亡，否認聯合國及國際人權組織對國家力量造成大部分死亡的指控。

根據總部位於美國的人權組織「HRANA」的統計，已核實6961人死亡，另有1萬1730起死亡案件正在調查，抗議及其後續行動中至少有5萬1591人被捕。聯合國伊朗特別報告員Mai Sato表示，由於政府封鎖網路，實際死亡人數可能超過2萬人。

對抗議死亡事件的回應中，改革陣線曾表示與伊朗民眾一同哀悼「這場巨大災難」，並呼籲進行全面改革並成立獨立調查小組。前改革陣線領袖穆薩維（Mir Hossein Mousavi）1月發表強烈聲明，呼籲伊朗進行民主過渡，脫離「伊斯蘭共和國」體制，並舉行憲法公投。至少4人因為協助起草和發布這則聲明而被捕，包括改革派人物和3名活動人士。

