美警告商船避開伊朗領海 伊朗逮捕4名改革派領袖及前官員
美國9日對穿越荷莫茲海峽的商業船隻發布最新指引，建議美國籍船隻盡量遠離伊朗領海，並避免強行抵抗登船要求，以應對美伊核談判緊張局勢升溫。同時，伊朗當局逮捕包括改革派政黨領袖和前官員在內的4人，指控他們在1月的反政府抗議中，企圖破壞國家秩序，且為以色列及美國的利益工作。
路透社報導，美國9日對穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的商業船隻發布最新指引，正值華府與德黑蘭就伊朗核計畫的緊張關係升溫之際。這條航道是中東石油輸送的重要通道，但部分路線位於伊朗的領海範圍內。伊朗過去曾威脅關閉荷莫茲海峽，並曾多次扣押經過的商業船隻和油輪，指控這些船隻涉嫌走私。
根據美國交通部海事管理局（U.S. Maritime Administration）發布的指引，美國籍商業船隻應盡可能地遠離伊朗領海，如果遭要求登船，應口頭拒絕伊朗軍方的登船要求，但不應強行抵抗。
美國籍商船應盡可能遠離伊朗領海
指引指出：「建議美國籍商業船隻穿越這些水域時，應在不影響航行安全的前提下，盡量遠離伊朗領海。」同時也強調：「如果伊朗軍方登上美國籍商業船隻，船員不應對登船人員進行強行抵抗。」
伊朗最高外交官6日表示，由阿曼斡旋的美伊核談判已取得良好開端，並將持續進行，這有助於緩解外界對中東可能爆發戰爭的擔憂。雖然雙方都表態願意重啟外交談判，但華府表示，希望談判範圍也涵蓋伊朗彈道飛彈計畫、對區域武裝團體的支持及人權議題。
美國總統川普（Donald Trump）6日進一步對伊朗施壓，簽署行政命令，對「直接或間接」從伊朗進口商品的國家施加25%關稅，落實他1月的威脅。
伊朗逮捕包括改革派領袖在內4人
另一方面，據半島電視台報導，伊朗當局已逮捕4人，指控他們在1月的反政府抗議期間企圖「破壞國家政治及社會秩序」，並「為以色列與美國利益工作」。
被逮捕者包括伊朗改革派政黨「改革陣線」（Reformist Front）領導人曼蘇里（Azar Mansouri）、前外交官阿敏扎德（Mohsen Aminzadeh）、前國會議員阿斯加爾扎德（Ebrahim Asgharzadeh），以及改革陣線發言人伊瑪姆（Javad Emam）。
伊朗司法機構聲稱，「改革陣線」在國家面臨來自以色列和美國的「軍事威脅」時，曾「組織並領導大規模行動，破壞政治及社會秩序」，並試圖「為街頭恐怖份子的行為辯解」。改革陣線在社群平台X上確認了這些逮捕行動，並表示曼蘇里是在家門口遭情報單位帶走，其他高層成員也接到傳喚。
被逮捕者前外交官阿敏扎德改革陣線領導人曼蘇里前國會議員阿斯加爾扎德
伊朗抗議實際死亡人數恐超2萬
這次逮捕發生在伊朗全國抗議活動造成幾千人死亡之後。伊朗這波抗議始於首都德黑蘭，因為經濟惡化而起，迅速擴散成全國性反政府運動。伊朗當局稱抗議者為「恐怖分子」，並指責「騷亂」受以色列和美國的介入。政府聲稱抗議期間共有3117人死亡，否認聯合國及國際人權組織對國家力量造成大部分死亡的指控。
根據總部位於美國的人權組織「HRANA」的統計，已核實6961人死亡，另有1萬1730起死亡案件正在調查，抗議及其後續行動中至少有5萬1591人被捕。聯合國伊朗特別報告員Mai Sato表示，由於政府封鎖網路，實際死亡人數可能超過2萬人。
對抗議死亡事件的回應中，改革陣線曾表示與伊朗民眾一同哀悼「這場巨大災難」，並呼籲進行全面改革並成立獨立調查小組。前改革陣線領袖穆薩維（Mir Hossein Mousavi）1月發表強烈聲明，呼籲伊朗進行民主過渡，脫離「伊斯蘭共和國」體制，並舉行憲法公投。至少4人因為協助起草和發布這則聲明而被捕，包括改革派人物和3名活動人士。
更多上報報導
美國本週廢除汽車排放監管政策 川普將獲「無可爭議的煤炭冠軍」
美國擬豁免AI科技大廠晶片關稅 與台積電投資規模掛鉤
安德魯涉嫌洩密給艾普斯坦 英王查爾斯承諾協助警方調查
其他人也在看
東京在野黨「全滅」震撼！中產選民覺醒求強國 台灣人看清競合民主？
日本自民黨在總裁高市早苗的帶領之下，於本次眾議院選舉大勝，成功穩定執政基礎。政治評論員吳靜怡說，高市早苗把選戰打成民主示範，國民黨主席鄭麗文卻把台灣選舉拖進共產黨式亂局？
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
不願面對現實？高市早苗大勝！中國外交部崩潰喊：恣意妄為必遭人民抵制
日本首相高市早苗帶領的自民黨，在眾議院大選獨拿超過2/3的316席，加上執政盟友日本維新會，席次來到352席，且高市早苗更是以88.7%得票率輾壓對手，而反對「台灣有事」說的親中派眾議員岡田克也則落選了。對此，中國外交部今（9）日崩潰說這次選舉反映結構性問題以及趨勢值得深思，還稱，如果日本恣意妄為必將遭到日本人民的抵制，再次敦促日方撤回高市早苗涉台錯誤言論。
日本國會改選遇大雪對自民黨不利？謝長廷給出驚人預測
日本眾議院大選今（8）日舉行投票，外界普遍預期現任首相高市早苗領導的自民黨將以壓倒性優勢獲勝，這場選舉對於去年失去國會兩院控制權的自民黨而言具有決定性意義。然而日本部分地區遭遇破紀錄降雪，可能影響選民投票意願。前駐日代表謝長廷分析，觀察高市早苗近日的演講旋風，即使風雪阻撓打折扣，自民黨取得過半數席次仍可期待。
日本進入「高市獨強」時代！眾議院壓倒性大勝 全力推動鷹派3大支柱
日本第51屆眾議院選舉於8日揭曉…
國民黨主席鄭麗文：新竹縣陳見賢絕對沒有球員兼裁判！絕對公平公正！
面對2026地方大選，國民黨台中市長、新竹縣長提名陸續發生爭議，鄭麗文上午接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪，鄭麗文談及，這次台中市長提名不會走到初選，除非大家協商破局，才會自動進入初選模式，這也是目前新竹縣長提名的進度，因為當初協商的時候，立委徐欣瑩堅持要破局，那就自動進入初選，以行之有年的「七三比」，從當年連勝文參選台北市長，到徐巧芯、費鴻泰的立委提名之爭都是這樣，這是國民黨明文規定的，可以改，但要透過正常法定程序來改，也不會是這一次，不能比到一半才說遊戲規則要改。
軍購案及憲政卡關 鄭麗文推給賴清德批美方找錯對象
國民黨主席鄭麗文今天（8日）到屏東為國民黨縣長提名人蘇清泉助選表示，軍購案受挫與憲政僵局的問題癥結出在賴清德總統身上，美方找在野黨是劃錯重點、找錯方向，她希望賴總統放下偏執，停止憲政對峙，她不擔心軍購案會影響自己和台中市長盧秀燕訪美及溝通。
藍營台中喬不攏惹議！鄭麗文拒調整「不會為候選人量身訂做」：按照遊戲規則走
有別於南二都人選的早早定調，國民黨在台中一局尚未推派人選，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔互不相讓，前者更於日前不滿批評黨中央「違反雙方簽署提名協議」，令支持者相當憂心；面對台中市長盧秀燕喊話「民調應提前進行」一事，國民黨主席鄭麗文今（8）日受訪強調，一切都按造遊戲規則走，「絕不會因為某個候選人量身訂做」。針對國民黨中央黨部聲稱雙方協調「3月底進行全民調」一事......
終於掀牌！朱立倫子弟兵也要選了 楊智伃宣布搶攻松信市議員
首次上稿：02/08 10:27更新時間：02/08 12:35（補內文）即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨前主席朱立倫的子弟兵、前國民黨發言人楊智伃今（8）日正式宣布，將投入台北市議員第三選區（松山、信義）初選，她上午也和桃園市議員凌濤前往吳興市場掃街，以具體行動爭取選民支持。
「李劉會」尚未登場！侯友宜、李四川先碰面了 兩人同桌還比讚引聯想
國民黨2026新北市長人選究竟是要推派誰出來選，其中有意參選的台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，目前尚未正式碰面。不過，板橋里長聯誼會林榮彩主席今（8）日舉辦餐敘，新北市長侯友宜和李四川均出席還同桌，引發各界聯想。
北市松信區激戰！ 藍綠白成15搶9局面
政治中心／王云宣、陳聖翰 台北報導2026大選年底登場，台北市松山、信義選區，因為國民黨王鴻薇、徐巧芯選上立委，加上民進黨議員許家蓓逝世，等於空出三個席次，藍、綠、白新人幾乎搶破頭，前一天韓國瑜辦公室主任許原榮，正式表態參選，今天（8日），朱立倫子弟兵、前國民黨發言人楊智伃也正式宣布投入選戰。
日本眾議院選舉「310席是關鍵」 學者：台日關係可望實質深化
日本眾議院選舉即將投開票，執政自民黨可望勝選，但學者分析指出，席次多寡將直接影響未來政局穩定與政策推動力道。若執政聯盟合計席次達到310席，除可確保施政順暢，也將具備啟動修憲程序的政治條件，牽動日本對外戰略、台日關係及亞太安全布局。
日本大選「親中政黨out」！王定宇：2026、2028就換我們台灣人做決定了
日本8日舉行眾議院選舉投開票，選舉結果顯示，自民黨以及日本維新會的席次遠遠超過總席次的2/3，這也意味跨越修憲門檻。對此，民進黨立委王定宇就指出，日本親中的政黨大幅度萎縮，直呼這個數字「夢幻到難以相信」。
蕭美琴赴新竹視導空軍！頒發加菜金、自費購發熱衣
即時中心／温芸萱報導副總統蕭美琴今（9）日上午前往新竹地區慰勉空軍部隊，肯定官兵全天候堅守崗位的辛勞與付出。抵達後，蕭副總統先聽取任務簡報，了解官兵平時工作執行情形，並視導寢室及生活環境。她頒發加菜金，並自費購買發熱衣、砂鍋魚頭等補給品，表達對國軍弟兄姊妹的感謝與支持。蕭美琴副總統今日上午前往新竹地區勗勉空軍部隊，為全天候堅守崗位的空軍弟兄姊妹加油打氣，並慰勉他們的辛勞與付出。副總統抵達後首先聽取任務簡報，了解同仁平時工作執行情形並視導官兵寢室及生活環境，也頒發加菜金，並自費購買發熱衣、砂鍋魚頭等補給品慰勞辛苦的國軍弟兄姊妹，感謝他們堅守崗位、全年無休地保衛國家。包括國家安全會議諮詢委員劉得金、副秘書長林飛帆及空軍司令部參謀長李慶然等亦陪同出席今日行程。原文出處：快新聞／蕭美琴赴新竹視導空軍！頒發加菜金、自費購發熱衣 更多民視新聞報導韓國瑜護航李貞秀！吳思瑤轟：保護「中國」立委、與台灣人為敵韓國瑜擺爛護航？內政部：仍未收到立院函文「李貞秀辦理喪失中國籍證明」《世紀血案》改編林宅血案大翻車 姚文智示警：暫時被擋住但未來呢？
王鴻薇、凌濤助陣藍營青年軍 何元楷、楊智伃拚雙北議員
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北、台北報導 前國民黨發言人楊智伃今（8）日宣布將爭取松山信義區市議員提名，並在桃園市議員凌濤陪同下走訪吳興市場，凌濤盛讚楊智伃日前一口喝下「核廢料水」創高聲量，且面對司法威脅，有毫不退縮的戰鬥力；另一邊，新北市汐金萬議員參選人何元楷則邀請立委王鴻薇助陣掃街，王鴻薇親送「包中」祝賀，感念何在反罷免期間的跨區支援。 凌濤表示，...
太崩潰！高市早苗大選史詩級勝利 中國外交部臉色凝重「撤回台灣有事言論」
日本第51屆眾議院大選落幕，現任首相高市早苗帶領的自民黨取得空前勝利，不僅單獨斬獲316席，超過總席次465席的三分之二，若加上執政盟友日本維新會，席次更高達352席，穩坐絕對多數地位。
日大選結果抵定！自民黨「史詩級大勝」 陳冠廷：強化台日安全布局的關鍵時刻
即時中心／徐子為報導日本今（8）日舉行眾議院選舉，根據日本公共媒體《日本放送協會》（NHK）稍早最新計票結果顯示，由日相高市早苗（Takaichi Sanae）自民維新執政聯盟所屬的自民黨，以及日本維新會共組的執政聯盟，已篤定豪奪247席，超越過半門檻的233席。對此，民進黨籍立委陳冠廷表示，高市早苗以明確的安全戰略路線贏得選民授權，對台灣而言是強化台日安全布局的關鍵時刻，台灣應主動把握這個地緣戰略機遇，深化雙邊在區域安全與經濟安保領域的實質合作。
她被高市親自碾壓! 日共候選人遭痛擊 76%日民認無須改善中日關係
[Newtalk新聞] 第 51 屆日本眾議院選舉於今（9）日上午完成全部 465 席次確認。開票結果顯示，自民黨一舉拿下 316 席，不僅單獨跨越三分之二修憲門檻，也創下戰後單一政黨最高議席紀錄，取得壓倒性勝利。在野勢力則全面潰退，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟僅獲 49 席，與選前聲勢形成強烈反差。 多家日本電視台在投票前曾預測反對黨有望重挫由高市早苗領軍的執政陣營，但最終開票結果與預測明顯落差，引發輿論質疑部分媒體民調與推估準確度，相關評論在網路上迅速發酵。 多家日本電視台在投票前曾預測反對黨有望重挫由高市早苗領軍的執政陣營，但最終開票結果與預測明顯落差。 圖:翻攝自X帳號@harukaawake 選後輿情調查亦顯示，日本選民對外交路線態度趨於保守，有日本新聞民調指出，高達 76％ 受訪者認為「沒有必要改善中日關係」，被視為本次選舉後的重要政治風向指標之一。 有日本新聞民調指出，高達 76％ 受訪者認為「沒有必要改善中日關係」。 圖:翻攝自X帳號@qingshan000 備受關注的高市早苗在奈良選區以懸殊差距勝出，取得 12 萬 5,805 票、得票率達 85.2％，大幅
洪耀南專欄：日本戰後迎來「早苗維新」的變局
洪耀南／淡江大學外交與國際關係學系助理教授、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長
藍營該清理戰場了
「台美對等貿易協定」將拚農曆年前完成簽署，美方近期也加大對我國防特別預算的施壓力道，儘管政府未說明兩者是否「綁在一起」，卻顯然相互影響。在野黨與其繼續杯葛，不如火速清理戰場，全力面對2026地方選舉以及未來國際局勢的挑戰。