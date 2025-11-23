美警告委內瑞拉領空恐有危險 多航空急停飛

▲美國近期以打擊毒品販運為由，在委內瑞拉周邊地區加大軍事行動。圖為「福特號」（USS Gerald R. Ford）打擊群。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國近期以打擊毒品販運為由，在委內瑞拉周邊地區加大軍事行動，也使得兩國之間的緊張局勢升溫。美國聯邦航空管理局（FAA）21日發布警示，指飛越委內瑞拉上空「可能存在潛在危險情勢」後，有至少三間航空公司取消從委內瑞拉出發的航班。

根據路透社報導，美國聯邦航空總署21日警告，委國領空和周邊安全狀況惡化、軍事活動加劇，對所有高度的飛行器都構成風險，並提醒航空營運商謹慎規劃航線。另一份聲明中也提到，該國領空內的導航系統干擾增加，委內瑞拉軍方近期的演習頻率亦顯著上升。

廣告 廣告

據Flightradar24與西蒙．玻利瓦國際機場（Simón Bolívar Maiquetía International Airport）官網資訊，巴西高爾航空（Gol Airlines）、哥倫比亞阿維安卡航空（Avianca Airlines）及葡萄牙航空（TAP Air Portugal）均取消了22日從加拉加斯（Caracas）起飛的航班。

哥倫比亞民航局也在一份聲明中表示，由於該地區「安全狀況惡化和軍事活動增加」，飛越麥凱提亞（Maiquetia）地區存在「潛在風險」。

葡萄牙航空證實，已取消原定於22日和25日的航班。該公司向路透社表示：「此決定是在美國航空當局發布資訊之後作出的，該資訊指出委內瑞拉領空的安全條件無法得到保證。」

西班牙的伊比利亞航空（Iberia）也表示，將從24日開始取消飛往加拉加斯的航班，直至另行通知。該西班牙公司原定於22日從委內瑞拉首都飛往馬德里的航班已順利起飛。

目前仍維持營運的航空公司包括巴拿馬哥巴航空（Copa Airlines）與哥倫比亞溫哥航空（Wingo）。

智利的南美航空（LATAM Airlines）原定23日飛往波哥大（Bogotá）的航班，同樣已取消。

近幾個月來，美國在委內瑞拉進行了大規模的軍事集結，包括全球最大航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）和7艘軍艦、1艘核潛艦前往該水域，川普也授權美國中情局（CIA）在委內瑞拉秘密行動。

隨著美國在加勒比海地區的軍事行動升級，有四名美國官員透露，美國將會在未來幾天內啟動和委內瑞拉相關行動的「新階段」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／川普對委內瑞拉亮槍！福特號赴加勒比海 美軍火力集結達頂峰

要川普出兵炸自家人？和平獎得主隔空喊話 推翻委內瑞拉政權

授權CIA對委內瑞拉展開祕密任務！川普親證2原因 下一步行動曝光