美警告解放軍恐隨時攻台 揭3最可能時間點

中國解放軍近年持續在台灣周邊演練。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）





美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）公布《2025年度向國會報告》，報告認為2027年、2023年與2049年是解放軍攻台的可能時間點，並指隨著解放軍持續在台灣周圍演練、強化軍備，可能將具備任何時間入侵或封鎖台灣的能力。

報告指出，儘管北京從未公開承認具體統一期限，但習近平曾兩度強調「台灣問題不能一代傳一代」，被部分觀察認為暗示其希望在任內「解決」台灣議題。因此2027 年是最受關注的時間點。美國情報多次指出，習近平已要求解放軍於該年具備攻台成功的能力，用意在加速軍力現代化，但並非必然代表屆時就會動武。2027 年同時也是解放軍建軍百年，習要求在此之前推動軍隊「機械化、資訊化、智能化」。其象徵性與軍事目標交疊，使該年份成為外界首要警戒焦點。

2035 年被視為中國全面軍事現代化的里程碑，也是中國官方提出的國防與軍隊建設整體完成時間。北京甚至宣稱，2035 年希望完成一條連接福建與台灣的高鐵工程，儘管台灣方面早已明確否認並批評這屬政治宣傳。外界普遍認為，除非北京已控制台灣，相關基礎建設根本不可能落地，使 2035 年被視為另一個可能的「武統成熟點」。

第三個關鍵年份是2049 年，即中華人民共和國建國百年。習近平將「民族復興」設定為此時限，而「完成統一」被列為復興的基本要求之一。習也提出要在本世紀中葉將解放軍建成「世界一流軍隊」，使 2049 年成為北京政治敘事中不可迴避的終極時間點。國際評估普遍認為，若台海仍未達成北京設定的政治目標，2049 年之前存在高度強制性選項的可能。

雖然北京多次強調希望「和平統一」，但其行動卻展現截然不同的面貌。近年解放軍每日擾台已成常態，2025 年截至 10 月已出現逾三千起中國軍機侵入台灣防空識別區（ADIZ）紀錄，較前一年同期增加三成以上。大型環台軍演不斷升級，包含封鎖能源、切斷外援航路與奪取海上要道等科目，遭美軍太平洋司令形容為「武力統一的預演」。同時，北京還推動新型登陸艦、兩棲利器、無人機航母與第五代戰機部署，顯示其針對攻台情境的裝備布局正迅速成熟。



此外，北京對台策略呈現典型的「兩面手法」：一方面維持「和平統一」與「反干涉」的外宣論述，將台海緊張歸咎於美國與台灣政府；另一方面卻透過軍演、武力部署、資訊戰與灰色地帶行動全面加壓。三大時間點清楚反映北京軍事能力與政治目標的節奏，而不論是否存在正式時間表，解放軍加速備戰與中國多層次施壓的態勢，已使台海情勢持續朝高風險方向推進。

