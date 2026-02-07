美議員再度關切國防預算 國民黨要求 AIT 如實轉達立場





1.25兆元國防特別條例草案，在立法院頻遭在野黨杯葛，至今尚未付委審議，引發不少美國議員關切。對此，國民黨今天（7日）表示，在野黨不審預算是因民進黨不肯編列職業軍人加薪預算，只要民進黨政府編列預算，在野黨將立刻審查並通過國防預算；同時呼籲美國在台協會台北辦事處（AIT）處長谷立言，如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。

總統賴清德日前提出8年1.25兆元國防特別條例，卻屢遭在野黨杯葛，至今尚未付委審議。美國參議院外交委員會主任里施（Jim Risch）今則表示，對於台灣在野黨阻止國防預算感到失望，並強調立委應該專注於通過國防預算案，「而不是與中國共產黨合影」。

對此，國民黨回應，台灣的預算制度與美國不同，上年度通過的新台幣6千多億元國防預算，今年仍舊可以使用新的6千多億元，不受立法院是否通過本年度預算的影響。

國民黨表示，新世代的高科技武器需要素質良好的軍人操作，若不給職業軍人合理的待遇，「如何能夠招募優秀的青年從軍？」而軍人待遇也是國防預算的重要部分，在野黨就是因民進黨不肯編列立院三讀通過給職業軍人加薪預算300億元，才未審今年度預算，只要民進黨政府把軍人預算編列，在野黨將立刻審查並通過國防預算。

國民黨提及，谷立言非常瞭解，軍購特別條例預算審查僵局的「始作俑者」是民進黨政府，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算；呼籲谷立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。（責任編輯：王晨芝）

