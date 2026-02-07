美議員對在野擋國防預算「深感失望」 國民黨發5聲明：勿被民進黨誤導

針對美跨黨派議員發聯合聲明籲藍白儘速通過1.25兆國防特別預算，國民黨回應，「不要被民進黨政府誤導」。（資料照片／林煒凱攝）

美參院外委會跨黨派議員今天（7日）發出聯合聲明表示，對賴清德的特別國防預算仍在立法院受阻感到深感失望，並敦促台北的黨派領袖儘速批准對台灣安全的重要投資。對此，國民黨發5點聲明回應，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，請美國在台協會（AIT）處長谷立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。

美參院外委會跨黨派議員夏亨（Jeanne Shaheen）、里契（Jim Risch）今天發布聯合聲明指出，「我們對賴總統的特別國防預算仍在立法院受阻感到深感失望，我們敦促台灣各政黨本著誠意跨黨派合作，全額撥付台灣自我防衛所需經費」。

該聲明也強調，台灣領導人應專注於批准關鍵軍事改革的經費，以及提升全社會韌性的改善措施，而非尋求與中國共產黨拍照作秀的機會。「我們敦促台北的黨派領袖儘速批准對台灣安全的重要投資，以及與美國持續夥伴關係所需的經費。」

對此，國民黨發布5點聲明回應，台灣預算制度與美國不同，上年度通過的6千多億新台幣國防預算今年仍舊可以使用，不受立法院是否通過本年度預算的影響；在野黨是因民進黨不肯編列立法院三讀通過給職業軍人加薪的一年300億預算，才沒審查今年的預算，只要民進黨政府把軍人預算編列，在野黨會立刻審查並通過國防預算。

國民黨質疑，新世代的高科技武器需要素質良好的軍人操作，若不給職業軍人合理的待遇，如何能夠招募優秀的青年從軍；請美國會議員敦促民進黨政府立刻編列給職業軍人每人每月加薪1萬5千元總共300億的年度預算，在野黨會立刻迅速審查國防預算，「只買武器不顧軍人待遇的國防是脆弱的國防」。

國民黨表示，谷立言非常瞭解，軍購特別條例預算審查僵局的始作俑者是民進黨政府，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，請谷立言如實向美國國會議員轉達，「不要被民進黨政府誤導」。



