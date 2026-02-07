美議員對藍白擋國防預算「深感失望」 國民黨5聲明要美方敦促綠幫軍人加薪

國民黨中央黨部。 圖：趙婉淳/攝(資料照)

[Newtalk新聞] 賴政府提出8年1.25兆國防特別條例，但遭在野黨封殺。美國參議員發表聲明指出，對於台灣國防預算受阻「深感失望」，盼各黨派領袖儘速批准。對此，國民黨今（7）日發出5點聲明，並請美國國會議員敦促民進黨政府，立刻編列給軍人加薪總共300億的年度預算。

民主黨籍參議員Jeanne Shaheen、共和黨籍參議員Jim Risch發表聯合聲明指出，對於總統賴清德的國防特別預算在立法院受阻深感失望。聲明並敦促台北的黨派領袖儘速批准對台灣安全的重要投資，以及與美國持續夥伴關係需要的經費。

國民黨發出五點聲明指出，第一，台灣的預算制度與美國不同，上年度通過的6000多億新台幣國防預算今年仍舊可以使用新的6000多億，不受立法院是否通過本年度預算的影響。

第二，國民黨表示，在野黨是因為民進黨不肯編列立法院三讀通過給職業軍人加薪的一年300億預算，才沒審查今年的預算，只要民進黨政府把軍人預算編列，在野黨會立刻審查並通過國防預算。軍人的待遇應該也是國防預算的重要部分。

第三，國民黨質疑，新世代的高科技武器需要素質良好的軍人操作，如果不給職業軍人合理的待遇，如何能夠招募優秀的青年從軍？

第四，國民黨表示，請美國國會議員敦促民進黨政府立刻編列給職業軍人每人每月加薪1萬5000元總共300億的年度預算，在野黨會立刻迅速審查國防預算。只買武器不顧軍人待遇的國防是脆弱的國防。

第五，國民黨指出，美國在台協會台北辦事處處長谷立言非常瞭解，軍購特別條例預算審查僵局的始作俑者是民進黨政府，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，請谷立言處長如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。

