美議員引述盧比歐：馬杜洛將在美國就刑事指控受審

（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）美國總統川普稍早宣布，美國已成功對委內瑞拉發動大規模打擊。美國參議員李伊隨後引述國務卿盧比歐指出，委內瑞拉總統馬杜洛已被美方人員逮捕，將在美國就刑事指控受審；預期美國不會繼續在委國採取進一步行動。

美國共和黨聯邦參議員李伊（Mike Lee）在媒體平台X上表示，他剛與盧比歐（Marco Rubio）通話。今晚所看到的美方行動，是為了保護執行逮捕令的人員而部署。這項行動很可能屬於美國總統依據憲法第2條所享有的固有權限，用以保護美國人員免於實際或迫在眉睫的攻擊。

據李伊說法，盧比歐表示，「在馬杜洛被美國拘押後，預期美國不會繼續在委內瑞拉採取進一步行動」。

根據美國憲法，總統為三軍統帥，但只有國會才有正式宣戰的權力。李伊稍早在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）傳出多起爆炸後質疑，在沒有宣戰或獲得授權動用軍事力量下，有何憲法依據可以正當化美國打擊委國的行動。

約兩小時後，李伊公布與盧比歐的對話內容。

川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）指出，美國已成功對委內瑞拉及其領導人、總統馬杜洛（Nicolas Maduro）發動大規模打擊。馬杜洛及其妻已被捕，並被押送離境。

川普近期多次揚言，美國正準備對委內瑞拉境內涉及毒品走私的網絡採取行動，還說「很快」就會打擊地面目標；但也有分析認為，這反映出更大的戰略與政權更替意圖。

川普前述社群文一出，各界震驚。他預計將在當地時間今天上午11時（台北時間4日零時）於佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會。

多家外媒稍早發布即時快訊，指當地時間3日凌晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯目擊多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，軍事設施停電。

紐約時報（The New York Times）指出，依委內瑞拉憲法，馬杜洛失勢後，權力將移轉給主掌經濟政策的副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。但鑑於當前情勢複雜，委內瑞拉將由誰掌權仍不明朗。（編輯：陳妍君）1150103