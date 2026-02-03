美議員批立院未審國防預算 林佳龍：值得在野黨深思

美國共和黨籍聯邦參議員對於立法院上會期未能通過國防預算而點名批評在野黨，外交部長林佳龍今天(3日)在台北國際書展受訪時回應表示，這兩位參議員不僅堅定支持台灣，多年來也一直努力爭取對台軍售，因此他們這次向國際傳遞的訊息值得在野黨深思，畢竟國防預算至今仍無法付委，可能會讓國際社會擔心台灣是否擁有自我防衛的決心。



中央政府總預算案及國防特別條例草案一直未能在立法院付委審查，此事引起美國聯邦參議院軍事委員會主席維克(Roger Wicker)、參議員蘇利文(Daniel Scott Sullivan)的質疑，蘇利文在X上的貼文甚至使用「kowtow」(磕頭)一詞。

外交部長林佳龍表示，外交與國防都屬於超越黨派的全民事務，所以希望立法院能加速付委審查，並在付委後具體討論內容，若連付委都沒做到，立法院現在又已休會，難免在國際上會出現一些質疑。

林佳龍指出，國防預算是在美國跨黨派的支持之下，由雙方政府就台灣國防所需要的武器跟裝備，經過很多努力爭取到的，且時間上也有急迫性，台灣必須更快增強自我防衛能力，所以他可以理解外界對此事的關心，林佳龍說：『(原音)現在連付委都沒有，我想這在國際上可能會擔心台灣是否有防衛自己的決心；我想國際其實都很支持台灣，長年以來為我們爭取美國軍售在努力的人，他們帶給國際的訊息，是值得台灣在野黨深思，我們也期待不管有什麼不同意見，都能夠進入實質審查。』

另外，關於台灣的國際參與空間，林佳龍表示，外交部仍會積極爭取參與國際組織，包括世衛組織、國際民航組織、國際刑警組織、氣候變化綱要公約等聯合國體系相關的多邊機制。