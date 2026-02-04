美議員批藍白擋軍購如玩火！藍議員嗆：再唧歪就制裁美國

政治中心／綜合報導

中央政府總預算與國防特別預算持續卡關，引發美方高度關注。近日有美國議員直接點名台灣在野黨，對立法院未能通過自衛所需預算表示失望。美國參議員韋克爾（Roger Wicker）更警告，若為了向中共低頭而削減國防開支，無異於「玩火」。對此，國民黨桃園市議員詹江村竟在臉書開嗆「美國如果再唧唧歪歪，我們就宣布制裁美國！」直言面對川普就是要比他更硬。言論一出，隨即遭網友群起圍攻，狠酸其「缺乏基本常識」。

美議員批藍白擋軍購如玩火！詹江村怒噴「再唧唧歪歪就制裁美國」遭網洗臉

參議員韋克爾示警，台灣國防預算停滯恐怕是在「玩火」。（圖／翻攝自X）旅美學者翁履中今（4日）於臉書引述外媒報導，指出參議員韋克爾強調，台灣國會的預算僵局已不單是內政攻防，而是會被解讀為「台灣是否認真自保」的信任測驗。《華爾街日報》也指出，當美國夥伴都在尋找分散風險的方法時，台灣從未有過放棄美國支持的選項。針對美方抨擊，國民黨團書記長林沛祥澄清，目前並無所謂「刪減」之說。他解釋，外界將尚未進入全面審查的程序解讀為「已刪除」純屬誤會；民眾黨團版的軍購條例雖已付委，但尚未進行實質審查，並無最終定案。

詹江村發文嗆聲美國，反遭台灣網友洗臉。（圖／民視新聞）

另一方面，國民黨議員詹江村則在臉書怒嗆，「美國如果再唧唧歪歪，我們就宣布制裁美國，半導體外銷美國，都要課徵20%手續費，我看美國能有多硬？你以為美國敢侵略台灣嗎？鷹擊系列飛彈能嚇死美軍了！」，他也強調只有底氣夠硬才能受人尊重，面對川普就是要比他硬。貼文曝光後，立刻遭到大批網友洗臉，「抱歉喔，飛彈對著台灣的不是美國是中國，可悲」、「面對整天軍機來繞，怎麼沒聽你這麼硬邦邦」、「你說比他硬，然後換得像西岸的47％關稅嗎，這樣跟沒辦法賣美國東西是一樣的概念」、「年度最佳笑話？」、「不是說不用武器就不會挑釁敵人嗎？怎這時候就用武器嗆人？」。

