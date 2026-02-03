美議員抨擊國民黨為向中共低頭刪國防預算「玩火」！王定宇批葬送台灣

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委王定宇。（圖／王定宇辦公室提供）

「國共兩黨智庫論壇」今（3）日上午在北京開幕，國民黨副主席蕭旭岑致詞時喊話，應該要兩岸合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國漁翁得利來掏空台灣、剝削台灣。民進黨立委王定宇指出，美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）今在X平台重砲抨擊國民黨，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。他強調，「中國國民黨現在的所作所為，是在推民主台灣入火坑，正在葬送你我和孩子們的未來！」

廣告 廣告

王定宇在臉書貼文指出，當中國日益加大對台灣的軍事威脅之際，中國國民黨一面在台灣傾全力拖住台灣的國防預算和提升防衛能力的一切努力；一面跑去擁抱中國共產黨，附和中國一貫去除中華民國台灣國家主權的論調，將台灣納入中國的內部事務，這將會害台灣香港化，失去國際奧援。

王定宇並指出，此時，台灣的重要盟友美國，直接發出警告，點名台灣在野黨大幅刪減台灣國防預算令盟友感到「失望」，也是陷台灣於極度危險的境地。

他說，長期挺台的共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker），2日在社群平台X發文，直接點名台灣在野黨大幅刪減賴清德總統的國防預算令他感到「失望」。韋克爾警告，台灣國會應重新考慮這項決定，特別是在中國威脅日益加劇之際，此舉恐向世界傳遞出錯誤訊號。

另外，美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）今在X平台重砲抨擊國民黨，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。

王定宇強調，中國國民黨現在的所作所為，是在推民主台灣入火坑，正在葬送你我和孩子們的未來。

更多三立新聞網報導

李貞秀國籍爭議民眾黨稱歧視 王定宇：遵守台灣法律，很難嗎？

海鯤號遭疑貴又慢？王定宇揭「各國造艦數據」：台灣條件實屬不易

義務役將投入聯勇操演！王定宇：防衛戰力里程碑「藍白應速審國防預算」

中國駐澳大使肖千狂言「不喜統一可離台」！王定宇嗆「肖人練肖話」

