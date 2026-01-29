美議員控輝達曾協助 DeepSeek 訓練 AI 模型 技術恐遭中國軍方使用

火報記者 陳銳/報導

美國國會一名議員近日指出，輝達曾協助中國人工智慧新創公司 DeepSeek 改進其模型訓練技術，而相關模型後續被發現遭中國軍方使用，引發美方對先進晶片與人工智慧技術外流的關切。

據《路透》報導，美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾在致美國商務部長的信函中表示，輝達技術人員曾透過演算法、軟體框架與硬體優化設計，協助 DeepSeek 提升模型訓練效率，文件指出，DeepSeek-V3 模型的訓練僅使用約 278 萬小時的 H800 GPU 運算時間，明顯低於美國同級大型模型的一般訓練需求。

輝達稱中國具備可供軍事用途的國產晶片，不依賴美國技術；美方則強調，未來出口監管需進一步收緊。圖:istockphoto

DeepSeek 去年初推出多款人工智慧模型，其效能接近美國領先產品，卻以相對較低的運算資源完成訓練，進一步加深華府對中國可能在晶片出口限制下，仍能快速推進人工智慧技術發展的憂慮。

穆勒納爾指出，相關文件涵蓋輝達自 2024 年以來的業務往來紀錄，當時並無公開資訊顯示 DeepSeek 的技術會被用於軍事用途，因此輝達將其視為一般商業客戶，並提供標準技術支援。

對此，輝達發表聲明表示，中國本身擁有足以支應軍事用途的國產晶片，並不依賴美國技術，相關說法並不合理，中國駐美國大使館則回應稱，反對將經貿與科技問題政治化，並呼籲維護全球產業鏈與供應鏈穩定。

美國政府本月初批准輝達向中國出售效能更高的 H200 晶片，但附帶條件要求不得向協助中國軍方的實體供貨，該決定引發部分對中立場強硬人士反彈，認為相關晶片可能進一步提升中國軍事能力，削弱美國在人工智慧領域的競爭優勢。

穆勒納爾在信中強調，若即使大型科技企業也無法確保產品不被轉作軍事用途，相關出口許可與執法機制就必須更加嚴格，否則對中國非軍事用戶的晶片銷售，最終仍可能違反軍事用途限制。