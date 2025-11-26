美議員提案 要求國務卿擬策略助台加入國際刑警組織

（中央社記者侯姿瑩華盛頓25日專電）中國持續打壓台灣參與國際組織之際，美國聯邦眾議員近期提出一項法案，要求美國國務卿制定策略，確保台灣能加入國際刑警組織；法案內容包括台灣被納入國際打擊犯罪合作的必要性及無法成為會員的不利處境，將影響全球安全。

德州聯邦眾議員古登（Lance Gooden）21日提出「台灣國際刑警組織背書與納入法案」（The Taiwan Interpol Endorsement and Inclusion Act）。共同提案人還包括民主黨資深議員薛曼（Brad Sherman）、共和黨眾議員塞申斯（Pete Sessions）、帝芬尼（Tom Tiffany）及民主黨籍眾議員劉雲平（Ted Lieu）。

共和黨籍的古登發布新聞稿表示，這項法案反映了美國支持台灣參與國際組織的長期政策，台灣向來在全球和平及安全倡議上扮演關鍵角色。

他說，「台灣在全球打擊犯罪能力的紀錄，值得成為國際刑警組織（INTERPOL）的正式會員」，台灣的加入將彌補全球安全網絡的缺口，並強化國際執法合作的效能。

新聞稿指出，法案重點包括台灣對國際合作的貢獻；在全球威脅持續存在下，將台灣納入國際打擊犯罪合作的戰略必要性；台灣因無法成為國際刑警組織正式會員而面臨不利處境，例如無法完全取得全球犯罪資料，進而影響全球安全。

根據法案文本，在法案成為法律後，美國國務卿須在90天內和司法部轄下的INTERPOL華盛頓中央局（INTERPOL Washington）協調，向國會提交報告，說明美國支持並爭取台灣在適當的國際組織，包括國際刑警組織，獲得觀察員或會員地位的策略。

INTERPOL於1923年9月成立，為全球最大打擊與防制犯罪的警察合作平台，其總部位於法國，成立目的在於確保及促進各國刑警間相互合作。台灣1984年在中國申請加入後被迫退出，多次爭取以觀察員身分參與大會，仍被排除在外。（編輯：陳承功）1141126