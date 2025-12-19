美議員提阻中犯台10項建議 促擴大安全及能源合作

（中央社記者侯姿瑩華盛頓18日專電）中共對台軍事威脅不斷之際，美國跨黨派聯邦眾議員今天發布報告提出10項政策建議，以強化對中共侵台的嚇阻力；建議內容包括擴大、加速對台安全援助，與台合作擴大並多元化能源供應，以及助台提升民防整備。

共和黨籍的聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）、委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）今天共同發布「再為台灣提10項政策建議」（Ten More for Taiwan）報告，列出強化嚇阻中共侵台行為的迫切措施。

根據美中戰略競爭委員會今天發布的新聞稿，這份最新報告是在委員會先前提出「支持台灣之10項政策建議」（Ten for Taiwan）報告的基礎上進一步延伸。中共近來發展已提高台海衝突的風險，凸顯台美在經濟、國防與政治層面深化合作，以維持台海和平穩定的必要性。

這份最新報告強調，美國的目標是嚇阻戰爭，「這需要緊急動用所有國家力量的要素」。

穆勒納爾透過新聞稿表示，中國國家主席習近平已下令共軍必要時，於2027年做好奪台準備，「因此2026是建立台海嚇阻力迫切的一年」。這代表必須增加武器庫存、強化後勤能力，並為中國解放軍製造足以嚇阻其攻台的困境。

克利什納穆希也說，這份跨黨派報告明確指出，「台灣不是、也永遠不會是和中國共產黨談判的籌碼」，有效嚇阻不僅來自軍事力量，還包括政治訊號、強化經濟連結及對共同價值的堅定承諾。「美國如何回應全球各地的脅迫與侵略行為，將直接影響北京對台的盤算」。

這份報告提出一份近期行動路線圖，列出的政策建議包括美國應積極且持續重申對台安全承諾；推動尚待完成的美台貿易、稅務、旅遊與科技協議，國會也應通過立法，嚇阻並迅速回應中國的經濟脅迫及保護關鍵供應鏈。

報告也建議美國擴大、加速並簡化對台安全援助，建立互利的國防產業合作計畫；緊急優先並擴大國防工業生產與維修能量的建設，降低對中國供應鏈的依賴；強化美軍維持前沿部署部隊的能力；加速區域基礎建設、基地與進出權安排及情報共享機制，進一步整合美國、日本、菲律賓及其他盟友、夥伴在第一島鏈的部隊，建立新的多邊演習與指管架構。

其他建議還包括與台灣合作，擴大並多元化能源供應，增加液化天然氣進口與儲存能力，建立美國與盟國農產品與醫療物資的庫存，並強化網路安全能力；協助台灣提升民防整備，同時為台灣軍方人員提供更多參與美國訓練計畫的機會；優先推動擴大台灣在國際組織的參與和角色，強化全球夥伴關係；因中國和俄羅斯之間「無上限」夥伴關係而對中國施加代價，使習近平在台灣議題上的盤算更為困難，同時也強化北約（NATO）軍事戰備與工業能力，以嚇阻及回應多個戰區中的威權威脅。（編輯：田瑞華）1141219