美議員砲轟在野擋軍購 綠委評推台灣入火坑

[NOWnews今日新聞] 藍白上會期聯手在立法院擋國防特別條例，導致無法付委實質審查，對此長期挺台的共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾，在社群平台點名台灣在野大幅刪減台灣國防預算，令盟友感到「失望」；共和黨聯邦參議員蘇利文則抨擊台灣在野，為了向中共低頭而削減國防開支，無異於玩火。對此綠委王定宇表示，國民黨現在的所作所為，是在推民主台灣入火坑，「正在葬送你我和孩子們的未來！」

王定宇表示，當中國日益加大對台灣的軍事威脅之際，國民黨一面在台灣傾全力拖住台灣的國防預算和提升防衛能力的一切努力；一面跑去擁抱中國共產黨，附和中國一貫去除中華民國台灣國家主權的論調，將台灣納入中國的內部事務，這將會害台灣香港化，失去國際奧援。

王定宇說，此時台灣的重要盟友美國，直接發出警告，點名台灣在野黨大幅刪減台灣國防預算令盟友感到「失望」，也是陷台灣於極度危險的境地。

王定宇轉述，長期挺台的共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker），在社群平台發文，直接點名台灣在野黨大幅刪減總統賴清德的國防預算令他感到「失望」，警告台灣國會應重新考慮這項決定，特別是在中國威脅日益加劇之際，此舉恐向世界傳遞出錯誤訊號。

此外美國共和黨聯邦參議員蘇利文今在社群平台重砲抨擊國民黨，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。

王定宇說，國民黨現在的所作所為，是在推民主台灣入火坑，「正在葬送你我和孩子們的未來！」

