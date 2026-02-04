美議員示警擋軍購如玩火！旅美學者點出台灣在野困境：「這群參選人」很苦

中央政府總預算、國防特別預算持續卡關，有美國參議員近日直接點名台灣在野黨，對對立法院未能通過台灣自衛所需預算表示失望。對此，旅美學者翁履中今（4）日在臉書引述外媒報導指出，美國參議員Roger Wicker警告，若為向中共低頭而削減國防開支，無異於玩火，在這樣的政治語境下，台灣國會的預算僵局不再被視為單純的內政攻防，而被迅速轉譯成「台灣是否認真自保」、「台灣是否值得被支持」的信任測驗；《華爾街日報》也提到，許多美國夥伴都在尋求分散風險、降低依賴，但對台灣而言，放棄美國從來不是選項。

翁履中分析，華府政治節奏已然轉變，參議員點名批判國民黨並不令人意外，如美國總統川普（Donald Trump）先前點名施壓南韓國會，美國政治人物正在跟著川普那套簡單、粗暴、有效的模式走，最忌諱的就是擋了又說不清楚自己要什麼，或是認為只要強硬回應，美國就會願意尊重。在台灣內政議題上，執政黨清楚統獨議題效益下降，如今將戰線拉到親美、親中，​因此在野黨若無法將兩岸論述包裝成「不削弱對美、不損害安全、而是增加台灣選項」的版本，反在國防預算上被看成拖後腿、對外形程向北京靠攏，等同於配合執政黨搭好「不利於自己」的戰場，還站上台去當靶，任人開火。

翁履中直言，國民黨自從失去政權後，很難維持對美互動，難以建立互信，這是政治現實，缺少可信度，就很容易被貼標籤；如今在國防預算上卡關，又在政治上強調對北京的重視，美國不會聽你解釋台灣內政，只會直覺地認為你不可靠。同溫層內可能會認為對美國硬起來是一種驕傲，但逆風講真話的人很少，許多基層政治人物相對務實，清楚國際局勢風向的現實，不一定認同所有黨內的操作，但在選舉現場必須承受親美或親中簡化標籤帶來的壓力，要一遍又一遍維護政黨形象「這種苦，實在很難說出口！」沒有選舉壓力的政治人物，應該思考如何替正在選舉的人減壓，而不是加壓，想贏不能只靠同溫層的熱血，還要靠同溫層外的信任。

翁履中表示，國民黨必須誠實問自己：兩岸關係與贏回多數信任，哪一個才是必須？現行台灣社會對美國的整體好感，遠高於對北京的好感，但在藍營同溫層裡往往只有不滿美國的聲音，久了就會以為反美可動員夠多的支持，甚至爭取到同溫層外的選民，但實際上確實把中間選民推走。他進一步說，當然並不表示在野黨一句話都不能說，過去前總統蔣經國面對中美斷交、反美情緒高漲時之際，先以嚴肅態度向美國提出最嚴重抗議，但隨即呼籲團結、穩定內政，並強調國際間無道義可言，唯力量是賴，最終換來台灣關係法及六項保證。

​​翁履中進一步說，因此在野黨當然可以抱怨美國政治人物不該介入他國，但單用道德批判回應現實計算，只會失去談判位子，對多數台灣人民來說，維持現有的生活方式比在野黨能不能重新執政重要太多，美國雖讓人覺得占盡台灣便宜，但主流民意仍認為國是唯一能提供台灣安全協助的國家，抱怨美國再大聲，無法讓同溫層外感到共鳴，政黨就很難真正被信任，不討喜，老百姓就不會給機會！。若不虛心面對自身處境，在公平的處境下找到斡旋空間，「抱怨對手，埋怨被誤解，是在期待誰的同情？如果看不清現在的美國是怎麼運作，那下一波再次被點名、被施壓、被邊緣化，流失台灣民意支持，又要抱怨給誰聽？」

