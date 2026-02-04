美議員籲在野勿擋國防預算 謝龍介：支持軍購但不當凱子

美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今（4）日在社群平台引用美國媒體報導，關切台灣的立法院阻擋國防預算一事，認為此舉對台灣的安全構成風險，呼籲台灣國會重新考慮。國民黨立委謝龍介對此回應，希望美國友人不要只聽執政的片面說法，應該與在野黨溝通了解，並強調在野黨支持軍購，但反對凱子軍購。

(圖/中天新聞)

蓋耶哥在社群平台發文指出，現在並非削弱台灣防禦的時機，削減國防預算將損害對重要武器系統的投資，而此時大陸的威脅正持續加劇。蓋耶哥表示，台灣立法院應該重新考慮這項決定。蓋耶哥曾任美國陸戰隊軍官，並參與伊拉克戰爭，長期以來是台灣在美國政界的支持者。

謝龍介指出，台灣需要國防、也需要正常的軍購，但不當凱子、也不做凱子軍購。他說，在野黨會嚴格且謹慎的審視所有軍事採購案，並沒有所謂的杯葛國防預算，也沒有惡意刪除的情況，這些說法完全是造謠。

蓋耶哥。(圖/總統府)

謝龍介進一步表示，希望美國的好朋友不要聽信執政黨片面之言，應該與在野黨進行溝通了解。他提到，台灣有駐美代表處，國民黨也有駐美單位，民眾黨也剛從華府返台，這種出口轉內銷、獲取政治利益的手段已經不新奇，相信大家都看得很清楚。

謝龍介最後指出，是民意要求立委嚴格審查預算，編列這麼多的經費，到底有沒有買到適合台灣的武器，這點必須嚴格守住立場。他強調，這是民意的要求，尤其是支持民進黨的朋友，也一定要支持軍購，但不支持凱子軍購。

