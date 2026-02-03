美議員罕見喊話對台在野黨失望 國民黨五點聲明回擊

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 就總統賴清德提出的年1.25兆元國防特別預算至今未在立法院審查，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）透過社群發聲，直言看到台灣的反對黨大幅削減賴總統的國防預算，讓他感到失望 。國民黨則回應，對於美國參議員韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。

韋克爾於社群平台「X」的發文更指，原先的預算提案是用於資助急需的武器系統，台灣的國會應該重新考慮，特別是在中國威脅日益升高的情況下。

國民黨文傳會則出5點聲明回應。第一、 國民黨向來支持國防預算，對於美國參議員韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。第二、美國總統川普預計4月訪問中國、增進中、美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒。

第三、（立法院去年通過的軍人加薪法案，行政院不副署）20萬軍人每月每人加薪3萬元，一個月60億元，一年720億元，加年終800億元，8年6400億元。民進黨為什麼不同意？

第四、美國士兵平均月薪7萬元新台幣，士官長可月領31萬元，中士薪水比台灣的少將還高。請問韋克爾參議員，當台灣美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？韋克爾會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨呢？第五、美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？

