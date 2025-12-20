美議員聯名要求國防部將 DeepSeek 小米 列入協助中國軍事名單

火報記者 陳銳/報導

美國國會多名共和黨議員近日聯名致函國防部，敦促五角大廈將多家中國科技企業列入涉嫌協助中國軍方的實體名單，包括人工智慧公司 DeepSeek、智慧型手機製造商小米。

該封信由九名美國議員共同署名，寄給國防部長皮特・赫格塞斯，時機點緊接在美國總統川普簽署一項規模高達 1 兆美元的年度軍事支出法案之後，議員們在信中要求，國防部依據《國防授權法》第 1260H 條款，將上述企業納入「涉嫌與中國軍方有關聯」的公司名單。

九名美國議員要求國防部依《國防授權法》第 1260H 條款，將相關企業列入涉嫌與中國軍方有關聯的名單。圖:istockphoto

目前，該名單已包含騰訊控股與寧德時代等中國大型企業，雖然被列入 1260H 名單並不等同於正式制裁，但此舉會向美國國防部及其他政府機構的承包商釋放明確訊號，反映美方對相關企業的安全疑慮，部分已被列名的公司，也曾因此對美國政府提起訴訟。

議員們指出，隨著中國科技產業在人工智慧、半導體與關鍵零組件領域快速發展，美國有必要提高警覺，避免國防供應鏈與潛在的軍事合作對象產生交集。

除了 DeepSeek、小米與京東方，這批議員也建議將藥明康德、金斯瑞集團、RoboSense、Livox、優尼特機器人、雲智、華宏半導體、深南電路股份有限公司以及金斯米股份有限公司，一併納入 1260H 條款名單。