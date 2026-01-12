美議員脫稿演出 驚爆「恐在今晚」終結伊朗暴政

美國官員透露，總統川普正認真考慮採取行共干預；美國議員也爆料「可能在今晚」。（資料照／美聯社）





伊朗反政府行動遍佈全國，當局血腥鎮壓反制，截至目前人權組織HRANA統計，死亡人數為544人，但不排除更多。美國官員透露，總統川普正認真考慮採取行共干預；週日晚間美國聯邦參議員林賽葛蘭（Lindsey Graham）則是在公開演講中脫稿演出，認為美國必須終結伊朗暴政，並且可能會在今晚採取行動。

綜合外媒報導，葛蘭週日晚間在一場募款活動中演講，他坦言縮短了演講內容，因為相關事件可能迫在眉睫，「我不知道會發生什麼，但今晚可能就是那個時刻。」被解讀為美國可能採取行動，「現在只是時間早晚的問題了。」

葛蘭補充道，「這個暴政政權必須結束，我們必須終結這一切，為了伊朗善良的人民、為了我們自己，也為了以色列人民。」他表示，伊朗的領導層「必須下台」，若能做到，這將是中東千年來最大的改變。

伊朗抗議活動始於去年12月底，近日明顯升溫，全國31個省、186座城市、585個地點都出現示威活動，當局以暴力手段血腥鎮壓，並且全面封鎖網路，使得真實情況難以確認，不過根據HRANA統計，目前已知544人死於抗議行動，且不排除死亡人數更多。

