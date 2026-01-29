美議員質疑輝達支援DeepSeek 憂AI成果流向中國軍方

（中央社舊金山28日綜合外電報導）美國聯邦眾議院一個委員會主席指稱，晶片製造大廠輝達公司（Nvidia）曾協助中國企業深度求索（DeepSeek）精進其人工智慧（AI）模型，這些模型後來被中國軍方所用。

DeepSeek去年初推出一系列AI模型，震撼金融市場。這些模型在運算資源遠少於美國同業情況下，表現可與美國一些頂尖產品比肩，引發華府憂慮，即使美國對高階運算晶片出口中國設限，中國仍可能在AI領域追趕上美國。

根據路透社今天取得的一封信函，共和黨籍的眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）在信中告訴商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），委員會自輝達取得的文件顯示，DeepSeek的成果源自輝達提供的大量技術協助。

穆勒納爾在信中指出：「根據輝達的紀錄，輝達研發人員透過『演算法、框架與硬體的最佳化共同設計』，協助DeepSeek在訓練效率上取得重大進展。內部報告更表示『DeepSeek-V3完成整體訓練僅需2.788M H800 GPU小時運算時間』，低於美國開發商通常完成訓練尖端規模模型所需的水準。」

所謂GPU小時，是指AI晶片為訓練模型所需的運行時間，而尖端規模模型是指由OpenAI、Anthropic或Alphabet旗下Google等美國企業所開發的領先模型。

這些文件涵蓋輝達自2024年以來相關活動。穆勒納爾指出，在輝達向DeepSeek提供協助之際，並無任何公開資訊顯示DeepSeek的技術被中國軍方使用。他表示：「輝達因此將DeepSeek視為正當的商業夥伴，並提供標準的技術支援。」

輝達的H800晶片專為中國市場設計，在2023年美國將其納入出口管制之前已於中國銷售。

路透社去年報導，美國官員認為DeepSeek正協助中國軍方。

輝達聲明指出，「中國擁有足夠多的本土晶片，完全能滿足所有軍事用途，甚至還有數百萬顆備用。正如美國軍方使用中國技術毫無道理一樣，中國軍方依賴美國技術同樣不合邏輯。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇在聲明中則稱：「中方一向反對泛化國家安全概念，或將貿易與科技問題政治化。我們希望美方採取具體行動，維護全球產業鏈與供應鏈的穩定。」

美國商務部未立即回應置評請求。DeepSeek在中國非上班時間也未做出回應。

本月稍早，美國川普政府批准在若干限制條件下，向中國出售輝達的H200晶片，包括不得出售給協助中國軍方的實體。H200晶片效能高於DeepSeek使用的H800。

川普的決定引發美國政壇對中鷹派的強烈反彈，他們憂心這些晶片將大幅強化中國軍事能力，並侵蝕美國在AI領域的優勢。

穆勒納爾說：「如果連全球市值最高的公司，都無法向（中國）實體出售產品時排除軍事用途的可能性，那就必須實施嚴格的許可限制與執法，以防相關保證淪為流於形式的表面承諾。」

他說：「向表面上屬於非軍事終端用戶的中國客戶出售晶片，最終無可避免地會違反軍事用途限制。」（編譯：徐睿承）1150129