美議員轟在野卡國防預算！ 藍議員嗆「再唧唧歪歪就制裁美國」

我國1.25兆國防特別預算條例，不斷在程序委員會遭藍白封殺，美國參議院軍委會主席韋克爾直言感到失望，美國共和黨參議員蘇利文則轟「玩火」。面對美國罕見齊聲抨擊，國民黨桃園市議員詹江村回嗆「如果再唧唧歪歪，我們就宣布制裁美國，看美國能有多硬」。

詹江村發文轉發美國共和黨議員蘇利文抨擊在野黨卡國防預算，國民黨急澄清新聞發文，劈頭就嗆說「美國如果再唧唧歪歪，我們就宣布制裁美國」，直接向美國課徵外銷之半導體的20%手續費

「我看美國能有多硬」詹江村還說，中共海軍主力的鷹擊系列飛彈就能嚇死美軍了，「你以為美國敢侵略台灣嗎？只有底氣夠硬才能受人尊重，面對川普就是要比他硬」。

