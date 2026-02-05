美議員關切台灣軍購預算 黃國昌：該交貨的武器請趕快交貨

民眾黨主席黃國昌指出，對於國防預算，美方應尊重中華民國的民主程序，且應盡快交貨。陳祖傑攝



行政院提出1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，在程序委員會多次被藍白聯手阻擋，目前尚未付委審查，美國民主黨、共和黨都有參議員對此表達關切。對此，民眾黨主席黃國昌今（2/5）天表示，台灣尊重美國的民主程序，也請美國尊重中華民國的民主程序，請這些參議員督促美國政府，該交貨的武器請趕快交貨，才能真正提升中華民國的國防安全。

針對中央政府未依法編列警消退休金預算，黃國昌今早陪同數百名退休警消前往台北高等行政法院，遞狀提起團體訴訟。

對於美國跨黨派參議員關切國防特別預算，黃國昌表示，台灣尊重美國的民主程序，也請美國尊重中華民國的民主程序，台灣人為了防衛國家，錢從來沒有少花過，但是付錢買武器就要拿得到。他強調，很感謝參議員關心台灣民主、國防，但希望這些參議員可以發揮影響力，督促美國政府，「該交貨的武器請趕快交貨」，這樣才能夠真正提升中華民國的國防安全。

另外，美國總統川普、中國國家主席習近平今天通話，討論包括台灣等多項議題，黃國昌說，兩國對話當然是為了謀求最大利益，對於中華民國台灣來講，政府應該好好冷靜想一想，怎麼樣以具體行動幫助國家、幫台灣人民謀求最好的利益，這才是人民最關心的事情。

