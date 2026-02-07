美議員關切國防特別條例卡關 藍：支持合理軍購預算

（中央社記者王承中台北7日電）美議員接連關切在野黨阻擋為期8年、新台幣1.25兆元國防特別條例。國民黨今天表示，國民黨支持合理軍購預算，請美國在台協會如實向美國會轉達，莫被民進黨政府誤導，並請美國會議員敦促民進黨政府如實編列軍人加薪的預算，在野黨會立刻審查國防預算。

藍、白立委數度封殺行政院114 年底提出為期8年、新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）及外委會民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）共同發布聲明表示，敦促台灣各政黨跨越黨派、出於善意進行合作，為台灣自我防衛提供充足經費。

國民黨今天發布新聞稿指出，台灣的預算制度與美國不同，去年度通過新台幣6000多億元國防預算，今年度國防預算仍舊可以繼續使用6000多億元，不受立法院是否通過今年度預算的影響。

國民黨表示，民進黨不肯編列立法院三讀通過、一年300億元的軍人加薪預算，在野黨才未審查今年度中央政府總預算，提升軍人待遇應是國防預算的重要部分，只要民進黨政府把軍人加薪等預算如實編列，在野黨會立刻審查並通過包含國防預算在內的總預算案。

國民黨指出，新世代的高科技武器需要素質良好的軍人操作，如果不給職業軍人合理的待遇，如何能夠招募優秀的青年從軍。

國民黨表示，請美國國會議員敦促民進黨政府立刻如實編列軍人加薪的預算，在野黨將會立刻迅速審查國防預算，因為只買武器不顧軍人待遇的國防是脆弱的國防。

國民黨指出，美國在台協會（AIT）處長谷立言非常瞭解軍購特別條例審查僵局的始作俑者是民進黨政府，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，請谷立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。（編輯：蔡素蓉）1150207