美議員關切國防特別預算卡關 蔣萬安：立院須審查嚴格把關

1.25兆元國防特別預算持續卡關，近期包括美國參議院軍委會主席等美國會議員紛紛發聲批評在野陣營，國民黨則希望，美國國會議員不要被民進黨政府誤導。台北市長蔣萬安今天表示，支持厚植國防實力，台灣是民主社會，立法院也要實施審查、嚴格把關。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

國民黨發言人、文傳會副主委尹乃菁表示，關於最近幾位美國國會議員表達對我國立法院未通過國防預算的發言，國民黨回應，首先，台灣的預算制度與美國不同，上年度通過的新台幣6000多億元國防預算，今年仍舊可以使用新的6000多億元，不受立法院是否通過本年度預算的影響。

國民黨指出，AIT處長谷立言非常瞭解，軍購特別條例預算審查僵局的始作俑者是民進黨政府，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，請谷立言處長如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。

國民黨中央黨部。（資料照／中天新聞）

蔣萬安今天到台北年貨大街走街，被媒體問及，國民黨中央盼谷立言轉達對於軍購案的立場，這樣會不會傷害到藍營與美方的關係，還是民進黨政府應該要說清楚軍購案到底要買什麼？他表示，之前就表達過支持厚植國防實力，當然我們也是民主社會，立法院要實施審查，嚴格把關。

