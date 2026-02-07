美議員關切進度 國民黨:支持合理軍購

台北市長蔣萬安七日出席二０二六台北年貨大街活動，向採買民眾打招呼。被問到國防特別預算時表示，他支持厚植國防實力，但作為民主社會，立法院仍要實質審查、嚴格把關。（記者黃華安攝）

記者王超群、王誌成∕台北報導

針對美國參議院外交委員會主席吉姆．里施及資深議員珍妮．沙欣發表聲明關切台灣國防特別預算仍卡在立法院，並呼籲台灣朝野儘速通過自我防衛相關預算。國民黨中央發出聲明表示，支持合理軍購與國防投資，但請美議員促請民進黨編列軍人加薪預算。

美方聲明指出，對於總統賴清德提出的國防特別預算仍停滯於立法院表達失望，並呼籲台灣政黨本於誠信合作，充分支持自我防衛。

美方同時提及，中國大陸去年十二月進行模擬封鎖軍演，顯示區域情勢嚴峻，台灣領導人應專注於通過關鍵軍事改革與全社會韌性建設，而非其他政治動作。

廣告 廣告

對此，國民黨回應指出，台灣預算制度與美國不同，上年度通過的六千多億元國防預算，今年仍可依程序動支，不受本年度總預算審查進度影響。國防運作並未因特別條例尚未審查而停擺。

國民黨表示，在野黨未審查今年國防特別條例，是因行政部門未編列立法院三讀通過的職業軍人加薪預算。

國民黨指出，依決議內容，軍人每人每月加薪一萬五千元，全年約需三百億元。軍人待遇同樣屬於國防建設核心一環，新世代高科技武器須由專業人員操作，若未提供合理薪資與制度保障，將影響招募與留任，進而影響整體戰力。

國民黨強調，民進黨未編列三百億元的軍人加薪預算，才導致在野黨未審查總預算，提升軍人待遇應是國防預算的重要部分，並請美國國會議員敦促民進黨編列軍人加薪預算，否則國防將脆弱，國民黨也重申，支持合理軍購預算，也請ＡＩＴ處長谷立言如實轉達，不要被民進黨誤導。

國民黨重申，已多次重申支持合理軍購預算，並呼籲美方了解立法院審查背景，相關情況谷立言亦相當清楚，盼美國國會議員能全面掌握資訊，促請行政部門依法編列軍人加薪經費，使國防預算審查回歸程序與法制。