美議員「呼籲邀台參與環太軍演」！惟美國會年年支持仍無法加入 卡關原因曝

2024年7月，美國海軍軍艦停泊在珍珠港，參加環太平洋軍事演習（RIMPAC）。（圖／達志／美聯社）

美國國會近年持續推動強化與台灣的安全合作，其中1項象徵性的舉措，就是在《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）中多次納入「邀請台灣參與環太平洋軍演」（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC）的條文。然而，台灣參與RIMPAC的構想雖然在美國國會年年獲得支持，但始終在實際執行層面，面臨多重困境與制約。

據《中央社》報導，美國聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）民主黨首席議員史密斯（Adam Smith）近日在華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）的座談會上再度重申這一立場。他指出，邀請台灣參與RIMPAC的用意，在於「傳達訊息給中國」，讓北京明白，美國並非孤身支持台灣，其他國家也準備協助台灣維護自衛能力。他強調：「這項舉措意在告訴中國，不要對台動武。」

廣告 廣告

史密斯說，之所以選擇RIMPAC作為平台，是因為這場由美國主導、規模龐大的多國軍事演習，能展現強大的聯盟能量。RIMPAC自1971年舉辦以來，已成為全球最大的海上軍事演習。去年共有29個國家參加，派出40艘水面艦艇、3艘潛艇、超過150架飛機及約2萬5000名人員，顯示國際合作的空前規模。透過這場演習，美國印太司令部（INDOPACOM）不僅強化區域內各國軍力的協同作戰能力，也形塑出針對印太安全挑戰的集體防衛架構。值得注意的是，中國自2018年起便已被排除在RIMPAC名單之外。

不過美國國會呼籲邀請台灣參與RIMPAC的倡議並非首次。近年來，眾議院每年都會在國防授權法案中加入相關條文。今年10月參議院通過的版本更進一步，明確寫下「強烈建議」邀台參與的措辭，甚至要求若國防部長選擇不邀請，必須向國會報告並說明理由。

然而，此種建議性質的條文，通常不會對美國的行政部門產生任何強制約束力，因此實際主導權仍掌握在國防部與國務院等行政部門手中。除此之外，由於美國與多數RIMPAC的參與國都奉行「一個中國政策」，中華民國並非被普遍承認的主權國，因此若正式邀請台灣軍方以「國家」身分參加，勢必會引起中國強烈抗議，也可能迫使部分參與國陷入外交尷尬。因此，即便美國國會挺台立場明確，也連年在《NDAA》中「建議」邀台參與，但五角大廈與白宮始終保持謹慎。

除此之外，雖然史密斯在智庫座談會上表達挺台立場，但在對中政策方面仍為降低風險派，尤其不主張美中脫鉤。他9月才剛率領眾議院代表團訪問北京，成為2019年以來首次。史密斯也曾在訪中期間表示，「中美是世界上最強大、最具影響力的2個國家，我們找到和平共處之道至關重要。我們加強交流合作，不僅有利於2國，也對世界有很大影響。作為軍事委員會的成員，我對我們2軍之間缺乏溝通深感擔憂。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

西門町伴手禮店小泡芙「一盒220元」！ 他傻眼：觀光客被當盤子

鳳凰緊接海鷗生成並非巧合！鄭明典：後面還有一個低氣壓

雞蛋驗出超標農藥！15萬顆已流向全台9縣市 2大連鎖賣場回應了