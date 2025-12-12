美變態軍醫偷拍44女患者被捕! 上百人站出來指控 遭多項罪名起訴

胡德堡的卡爾·R·達納爾陸軍醫療中心，發生了醫生對他所照護的 44 名患者實施了偷拍的行徑。 圖 : 翻攝自追著大事跑的人

[Newtalk新聞] 據美國《紐約郵報》報導，週二，美軍官方對外宣佈，一名心理扭曲的陸軍婦科醫生被指控，在今年於德克薩斯州一家軍醫院內，秘密偷拍數十名女性患者進行體檢。

據陸軍特別審判辦公室消息，47 歲的布萊恩·麥格勞少校，在 1 月至 12 月期間，於胡德堡的卡爾·R·達納爾陸軍醫療中心，對他所照護的 44 名患者實施了令人髮指的窺視行徑，面臨多項指控，美國《國家廣播公司》( NBC ) 新聞對此進行了報導。

當局透露，其中一名患者被偷拍的場景，竟是在她位於軍事基地附近的家中。

這起令人震驚的逮捕事件，發生在麥格勞於 12 月 2 日因違反指揮官命令被關押超過一周之後。在此期間，他還面臨著一系列涉及患者性行為和職業不當的指控。

據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，10 月 17 日，一名化名為「簡·多」的女性患者提起民事訴訟，指控麥格勞在最近的盆腔和乳房檢查過程中，多次對她進行猥褻，並秘密偷拍她。陸軍隨即展開調查，並暫停了麥格勞的職務。

胡德堡在 4 日發佈聲明稱：「麥格勞已被剝奪所有患者護理職責，且無權訪問電子病歷，所有相關人員都在持續接受排查。」、「刑事調查仍在深入推進。」

這位道德敗壞的婦產科醫生，還被指控在其前任職地，夏威夷特裡普勒陸軍醫療中心侵犯患者權益。2019 年至 2023 年，他在該醫院完成住院醫師培訓期間，被派駐於此。

據軍方官員和消息人士透露，陸軍已通知在胡德堡和歐胡島軍事基地接受過麥格勞治療的近 3,000 名患者，向他們通報調查進展，並敦促他們填寫一份詳細描述與這名被指控的「掠食者」接觸經歷的問卷。

據報導，目前已有 100 多名女性站出來，聲稱自己是麥格勞不當行為的受害者。

「我的當事人終於松了一口氣。」代理 75 名指控者的律師安德魯·科博斯告訴《軍事時報》。

「自 10 月 17 日以來，他們首次感到安全，因為他們知道麥格勞已被關押入獄。麥格勞少校的行為充分證明，他毫無信譽可言。他公然違抗命令，應當繼續被拘禁，直至接受審判。」

麥格勞被指控犯有 54 項猥褻視頻錄製罪、5 項不合軍職人員行為罪、故意違抗上級軍官罪以及作出虛假官方陳述罪。

