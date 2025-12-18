美豁免「薩哈林2號」半年 日本可持續購買俄油氣

美國17日將對俄羅斯「薩哈林2號」(Sakhalin 2)計劃石油銷售的豁免期限延長至明年6月18日，此舉可能使該計劃的液化天然氣(liquefied natural gas, LNG)生產得以繼續。

這項由美國財政部(Treasury Department)頒發的通用許可證，對美國盟友日本而言至關重要，日本約9%的液化天然來自俄羅斯。

這項允許與「薩哈林2號」進行交易的許可證，是對美國前總統拜登(Joe Biden)在2022年因俄羅斯全面入侵烏克蘭而對該計畫實施制裁的豁免。

日本約70%的能源需求依賴進口燃料，官房長官木原稔今天(18日)表示，日本已向美國和七大工業國集團(Group of Seven, G7)的盟友表明了該國在能源安全問題上的立場。

木原稔說：「確保從包括『薩哈林2號』計劃等海外來源獲得液化天然氣，對日本的能源安全至關重要。我們將繼續和美國與國際社會密切合作，盡一切努力確保日本的液化天然氣供應不受阻礙。」

儘管美國總統川普(Donald Trump)的政府在貿易談判中向中國、印度和日本施壓，要求減少購買俄羅斯石油和液化天然氣，日本仍然採取了這項行動。

美國財政部也將一項豁免延長至明年6月18日，允許涉及包括俄羅斯天然氣工業銀行(Gazprombank)等俄國銀行的民用核電相關交易。

消息人士告訴路透社，日本首相高市早苗今年10月在東京與川普會面時向他表示，禁止進口俄羅斯液態天然氣將十分困難，如果日本停止購買，只會讓中國和俄羅斯高興。

「薩哈林2號」計劃的大部分液化天然氣供應預計將在2028至2033年間停止，該計劃的股東還包括三井(Mitsui)和三菱(Mitsubishi)。