美豬等農產品進口 陳駿季：談判未以零關稅為前提

（中央社記者汪淑芬台北17日電）台灣輸美關稅15%，進口部分仍未定，美豬、美牛及稻米等農產品的進口受農民關切，擔心關稅降至零。農業部長陳駿季今天表示，台美談判從未以零關稅為前提。

農業部上午在台北希望廣場舉行「有台灣豬真好－國產豬行銷推廣活動」記者會。

農業部長陳駿季會後接受媒體聯訪，談到台美關稅，他說，第1階段確定台灣輸美關稅是15%，從去年4月最早是32%，到現在降到15%，減輕非常大的關稅壓力。

至於從美國進口農產品部分，有農民擔心進口量可能擴大，甚至關稅降至零。

陳駿季表示，有關美國農產品的進口，會一併討論台灣輸美部分是否有額外豁免，政府會在3大前提下談判，也就是：確保台灣的糧食安全、維持產業穩定、確保農民收益，目前仍在確認細節。

陳駿季說，有關農產品進口的台美談判，從未用零關稅前提。

陳駿季說，輸美關稅要與競爭對手國比，如果較低，產品不但不會受影響，輸美數量還會增加，例如鬼頭刀。

陳駿季提到，台灣輸美產品有受關稅影響的主要是蝴蝶蘭和茶葉，但他認為，現在關稅降至15%，相信能夠恢復競爭力，政府也會繼續跟美國爭取希望能額外豁免。

中華民國養豬協會理事長潘連周呼籲，希望政府在台美談判上，不要犧牲農民權益，莫讓零關稅的美豬等農產品進來。

潘連周說，業者有信心台灣的豬肉絕對比進口的好吃，但政府應做好產地標示，也希望豬肉加工品能納入產地標示範圍，讓民眾能清楚選擇吃台灣豬，對台灣農民才有保障。（編輯：龍柏安）1150117