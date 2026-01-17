美豬零關稅疑慮升溫 陳駿季澄清：台美談判從未以零關稅為前提

農業部長陳駿季今（17）日強調，台美談判從未以零關稅為前提。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台灣對美出口關稅拍板降至 15%，但美國農產品進口條件仍待敲定，引發農民對美豬、美牛及稻米等品項可能降至零關稅的疑慮。對此，農業部長陳駿季今（17）日強調，台美談判從未以零關稅為前提。

農業部今日上午在台北希望廣場舉辦「有台灣豬真好－國產豬行銷推廣活動」記者會。陳駿季會後受訪指出，第 1 階段確定台灣輸美關稅是 15% ，從去年 4 月最早是 32% ，到現在降到 15% ，減輕非常大的關稅壓力。

至於美國農產品進口議題，部分農民憂心進口量可能擴大，甚至出現零關稅情況。陳駿季表示，有關美國農產品的進口，會一併討論台灣輸美部分是否有額外豁免，政府會在 3 大前提下談判，也就是：確保台灣的糧食安全、維持產業穩定、確保農民收益，目前仍在確認細節。他重申，農產品進口談判從未以零關稅為前提，並指出輸美關稅要與競爭對手國比，如果較低，產品不但不會受影響，輸美數量還會增加，例如鬼頭刀。

陳駿季也提到，台灣輸美產品有受關稅影響的主要是蝴蝶蘭和茶葉，但他認為，現在關稅降至 15% ，相信能夠恢復競爭力，政府也會繼續跟美國爭取希望能額外豁免。

中華民國養豬協會理事長潘連周則呼籲，希望政府在台美談判上，不要犧牲農民權益，莫讓零關稅的美豬等農產品進來。潘連周說，業者有信心台灣的豬肉絕對比進口的好吃，但政府應做好產地標示，也希望豬肉加工品能納入產地標示範圍，讓民眾能清楚選擇吃台灣豬，對台灣農民才有保障。

