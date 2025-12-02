美貌標籤背後掙扎 邱兆梅從選美女孩成青年局長反骨之路

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（記者李書璇／專訪）曾以「政大四姬」受到關注、如今擔任新北市政府青年局局長的邱兆梅，常被外界以「最美局長」標籤；她接受《艾瑞克IN新聞》專訪時坦言，「美從來不是我人生的核心價值！」在她的人生與職涯選擇中，比起漂亮與否，更重要的是「能不能傳達故事、理解人性、陪伴青年找到自己的方向」。

從選美到追尋內在 她在華麗旅程中認清真正渴望

大學時期的邱兆梅曾是模特兒，更參加選美並代表台灣赴東歐比賽。21 天的豪華行程、名勝燈光讓許多人稱羨，但她卻在那趟旅行中突然意識到，「那不是我想要的人生。」

圖／新北市政府青年局率隊參展2024 Meet Taipei。（新北市政府青年局提供）

邱兆梅回憶，模特兒工作華麗卻缺乏「說故事」的空間，與她熱愛的表演、閱讀、角色心理探索差距甚大；「如果你只因為漂亮想進入一個行業，你可能會很快發現，那和你內心重視的東西未必吻合。」

社會對美的定義也不斷改變！邱兆梅觀察，「單眼皮很美、大隻也可以很美、中性帥也很美，特色比標準美重要太多」；這些體悟讓她更能同理當代青年在自我探索上的不安—因為她自己也曾迷惘、也曾找不到方向。

走過迷茫 才能理解青年真正的困惑

從平面設計師、插畫接案者到公關公司職員，邱兆梅一路跳職、跨領域探索，也曾因興趣太多而抓不到重心；她甚至投過校內（政治大學）職涯中心的助理，卻被刷掉，這封「我們相信你會在外面找到更適合你的位置」拒絕信內容，她記到現在。

「那封信很感人，但大四的我完全接受不了」；邱兆梅苦笑說，也因為這些走過的徬徨，她如今深深理解 Z 世代在「到底該做什麼」上的焦慮。

青年局能做什麼？邱兆梅：從「我不知道」開始救援

邱兆梅觀察，青年普遍面臨三大課題：

1、初次尋職：不知道自己適合什麼。

2、轉職探索：平均需要 6.7 年才找得到志業。

3、斜槓與技能提升：需要方向與工具。

圖／中和藝文基地2025年8月開幕。（新北市政府青年局提供）

因此，新北市政府青年局提供一系列「免費且一對一」的服務，只要年滿 18-40 歲、在新北生活或就業就能使用，包括：

1、職涯諮詢（實體/線上）：由國際認證職涯諮詢師提供一對一分析。

2、新北有課：補足跨域技能、提升職場競爭力。

3、青年實習平台：在真實場域測試興趣與適性、累積作品集。

圖／新北市政府青年局2025年首度舉辦NVIDIA官方認證AI證照課程。（新北市政府青年局提供）

邱兆梅分享一位學會計、卻想轉行活動企劃的女孩案例，諮詢師協助女孩規劃課程、專案與時間管理，一年半後，她存到學費並成功出國進修；「改變的起點，就是敢說一句『我想試試看』。」

婚姻觀直白真實：不會追人、沒有花招 卻最值得信任

談起婚姻，邱兆梅笑說自己嫁給了一個「完全不會談戀愛的人」；她的丈夫正是當年 PTT 名人「Z9」吳達偉，兩人因工作合作相識，她回憶「沒有請客、沒有禮物、沒有噓寒問暖……什麼追求技巧都沒有！」

然而，也因為沒有招式、沒有油條，兩人在工作與聊天中自然產生信任；邱兆梅說，「他可能什麼浪漫招式都沒有，但他是我最能放心的人。」

從「政大四姬」到青年局長：她想傳遞的其實很簡單

身分光環、外貌標籤、快速轉換的職涯路徑，讓邱兆梅常被置於外界的放大鏡下；但她說，她的故事其實只想傳達一件事，「你可以不按劇本走，你可以迷惘，但只要願意探索，就能找到屬於自己的位置。」

邱兆梅強調，「漂亮可以是話題，但真正能讓人尊敬的，是你的專業、態度與努力！」而身為青年局長，她希望透過自身經驗，讓更多迷惘中的青年理解一件事—迷路不是失敗，而是找到自己之前必經的道路。

