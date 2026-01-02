美貌、運氣都千年一遇！橋本環奈猜謎節目連對12題 元旦抱走千萬獎金

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

日本「千年一遇美少女」橋本環奈於元旦期間參加富士電視台重磅回歸的益智節目《猜謎$百萬富翁》，作為節目改版後的第一位挑戰者，她展現出極強的抗壓性與運氣，成功答對全部12道題目，贏得最高獎金1千萬日圓（約新台幣200萬元）。

在挑戰過程中，橋本環奈一路過關斬將，最終關卡的題目是考驗日本歷史，「在1897年東京成為人口之冠前，何處曾是日本人口最多的縣市」。面對包括新潟縣、愛知縣、廣島縣與熊本縣等4個選項，橋本環奈使用「電話求援」機會，致電合作日劇《不良醫生》的夥伴大谷亮平與許豐凡。但2位友人僅給出模糊建議，她最後憑藉直覺選擇「新潟縣」，成功拿到1000萬日圓。最終確認奪獎時，橋本環奈驚訝到瞪大雙眼的畫面也在網路社群瘋傳。

廣告 廣告

賽後，橋本環奈在社群平台坦言錄影時極度緊張，並大方表示將與劇組分享獎金以慰勞辛勞，被網友調侃：「節目才第一集就把預算用光了！」、「橋本這麼愛喝酒，這筆錢應該會變成一整年份的頂級啤酒」。

更多FTNN新聞網報導

《功夫》袁祥仁元旦病逝！太太證實噩耗 一句台詞流傳至今

戀情藏不住！佐佐木舞香驚爆死會半年 小4歲男星「持備用鑰匙」赴香閨密會

才結婚1年4月！日前「乃木坂46」成員高山一實震撼宣布離婚

