美財報周前夕謹慎佈局 三大指數收黑、台積電ADR漲0.22％

美股16日近乎以持平作收。（圖／新華社）

華爾街股市16日震盪後近乎以持平作收，市場持續消化美國總統川普（Donald Trump）針對聯準會（Fed）新主席人選，加上投資人在長周末前態度轉趨保守，隨著第四季財報季於下周正式展開，三大指數全數收黑。

川普16日在白宮表示他更希望國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）留在目前的職位，暗示他可能不會被提名為下一任聯準會主席。而下周一為馬丁路德金恩紀念日 (Martin Luther King Jr. Day)，美股休市一日，投資人在長周末前謹慎進行押注。本周也出現資金從部分大型科技股轉向估值較低族群的現象，中型股與小型股的表現優於標普500指數。

美股主要指數表現，道瓊指數下跌0.17％，收在49359.33點；納斯達克指數下跌0.062％，收至23515.39點；標普500指數下跌0.064％，收報6940.01點；費城半導體指數上漲1.15％，收至7927.41點；NYSE FANG＋指數下跌0.24％，收在15515.78點。

個股方面，科技七巨頭漲跌互見。Meta下跌0.089％，收至620.25美元；蘋果（Apple）下挫1.04％，收在255.52美元；Alphabet下跌0.84％，收報330.34美元；微軟（Microsoft）上漲0.7％，收報459.86美元。

亞馬遜（Amazon）小漲0.39％，收在239.12美元；輝達（Nvidia）下跌0.44％，收至186.1美元；特斯拉（Tesla）下跌0.24％，收報437.52美元。

台股ADR全數上揚，台積電ADR上漲0.22％；日月光ADR上漲1.15％；聯電ADR勁揚6.04％；中華電信ADR小漲 0.12％。

