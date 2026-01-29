美財政部更新匯率監測名單台灣仍上榜 示警中國不升人民幣就拉清單

美國財政部29日更新匯率監測名單，台灣仍名列其中。（資料照片／美聯社）





美國財政部29日表示，將加強對各國外匯交易行為的審查，包括任何試圖阻止本國貨幣兌美元貶值的行為，雖然並無指控任何主要貿易夥伴操縱匯率，但此次「監測名單」新納入泰國，中國與台灣也依舊在名單之列。

監測清單標準為何？為何中國被點名？

綜合彭博社等外媒報導，根據2015年的一項法律，監測清單的三項標準如下：

‧「重大」對美雙邊貿易順差，至少達150億美元（約4,736億新台幣）。

廣告 廣告

‧相當於GDP至少3%的「顯著」經常帳順差。

‧至少在12個月的8個月中反覆實施外匯干預，且12個月內的淨購買總額至少達到GDP的2%。

財政部表示：「在我們的主要貿易夥伴之中，中國在匯率政策與實務方面的透明度相對不足」、「鑑於中國對外順差規模極為龐大且持續擴大，加上目前匯率被大幅低估，中國當局有必要依循總體經濟基本面，及時且有序地讓人民幣匯率走強。」

財政部強調：「若未來有可得證據顯示中國透過正式或非正式管道進行干預，以阻止人民幣升值」，美方仍準備在未來將中國列為匯率操縱國。「這些聯合聲明強化了在總體經濟與外匯事務上的密切磋商，並重申各方承諾避免操縱匯率，以免妨礙國際收支的有效調整，或取得不公平的競爭優勢。」

日圓仍處最低點 哪些國家被列名單？

在有關日本的章節中，財政部報告寫道，「即便近期有所回升，日圓仍維持在數十年來的低點附近」，這主要是由於日本與其主要貿易夥伴之間存在顯著的政策利率差距，以及日本新政府上台後可能採取更加擴張性的財政政策所致。

由於泰國全球經常帳盈餘和對美貿易順差不斷增長，財政部已將泰國列入需要密切關注的「監測名單」。目前名單上的國家共有10個：中國、日本、南韓、台灣、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭、瑞士。

更多上報報導

維持學童專注力 瑞典擬在小學與初中校園禁用手機

中國開放英國公民30天免簽待遇 施凱爾訪北京已簽署10項協議

美國陸戰隊批准首款3D列印無人機HANX 模組化設計提升各類任務便利性