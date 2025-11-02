美財政部發文稱和林信義短暫說話 方恩格：連台灣或中華台北都不寫

2025年亞太經濟合作會議（APEC）已於昨（1）日圓滿落幕，台灣領袖代表、總統府資政林信義表示，他與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行會晤，時間約達40分鐘，貝森特對台灣如何發展高科技聚落表達高度關注。不過，國際政治觀察家方恩格律師指出，美國財政部發文說財政部長與林信義spoke briefly（短暫説話），卻是連「台灣」或「中華台北」代表不寫。

APEC台灣領袖代表林信義。

林信義在APEC領袖代表國際記者會，進一步說明和貝森特會晤細節。林信義表示，雙方談的問題非常廣，涵蓋科技合作、供應鏈安全；貝森特很有耐心，主要想了解台灣如何建立高科技聚落，以及發展的歷史脈絡，想確認對台灣發展模式的理解是否正確。

國際政治觀察家方恩格律師。

林信義還提到，貝森特對台灣半導體發展非常有興趣，因此他告知貝森特台灣現況、進度及相關想法，此次會晤時間約達40分。林信義還透露，「他聽得津津有味」。

美國財政部長貝森特。

對此，方恩格今日晚間在臉書發文表達看法。他指出，美國財政部發文說財政部長與林信義spoke briefly（短暫説話），卻是連「台灣」或「中華台北」代表不寫。我外交部則用great discussion（很棒的討論）來形容，而且列出兩位討論的幾個議題。相對於日本首相高市早苗，不但貼合照，也有點名台灣。

