美財政部頒發許可證 擴大石油公司在委內瑞拉的營運能力

委內瑞拉石油蘊藏量全球第一，卻因政府腐敗連開採的經費都欠缺 圖：取自維基百科 by RCraig09 - Own work, CC BY-SA 4.

[Newtalk新聞] 美國財政部稍早頒發1份通用許可證，擴大了石油公司在委內瑞拉的營運能力，涵蓋多種可能加速委內瑞拉原油出口的活動，包括出口、銷售、儲存和提煉該國石油。《彭博新聞》（Bloomberg News）指出，此舉標誌著放鬆制裁邁出了重要一步。

報導引述1位知情人士，指出此舉反映了川普政府希望委內瑞拉經濟迅速復甦並恢復正常，以幫助該國在前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）被捕後重振經濟。

這份許可證涵蓋一系列中下游業務，包括將石油裝載到油輪上，以及出口、銷售和運輸。它還授權美國註冊實體對委內瑞拉原油進行煉製，並以原油、稀釋劑或成品油實物互換的形式支付「商業上合理的」款項。

報導指出，這份許可證對於逐步增加委內瑞拉原油出口至關重要，因為該國的能源基礎設施在多年投資不足和腐敗已經衰敗。

川普政府計劃無限期地控制委內瑞拉石油的未來銷售，並將收益存入美國帳戶。貿易巨頭維多集團（Vitol Group）和托克集團（Trafigura Group）已經開始出售因美國封鎖而滯留在委內瑞拉的原油。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）一直在積極拉攏外國石油公司，承諾提供更優惠的財政條款、更少的繁文縟節，並允許私營部門控制該國大部分關鍵產業。

