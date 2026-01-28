美財長代替「收回」發言遭打臉！加拿大總理卡尼：抗美言論即本意

編譯林浩博／綜合報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）呼籲中等強國團結抗美，顯然引爆美國總統川普的怒火。美國財長貝森特（Scott Bessent）26日甚至代替卡尼「收回」發言，但隔天即遭對方本人公開打臉。

加拿大總理卡尼與中國國家主席習近平在北京的二度會面，雙方達成了大幅互降芥花油與電動車關稅的協議。（圖／翻攝自X平台 @CanadianPM）

「我說的話，就是我的本意」

卡尼強調：「為了完全澄清起見，我也這樣對（川普）總統說，我在達沃斯說的話，就是我的本意。」卡尼此番話，也證實了他與川普通過電話。

貝森特26日接受福斯專訪時聲稱，卡尼「很積極收回」他對川普的部分言論。

卡尼上週在瑞士達沃斯論壇的演講，成了國際焦點，當中他不點名痛批川普「破壞」了二戰之後的世界秩序。川普第二天即在同一場合反諷，「加拿大能生存，都是因為依靠美國」。

卡尼27日打臉貝森特說他「收回」言論的講法，強調「我說的話，就是我的本意」。app用戶無法觀看請點此→https://x.com/CPAC_TV/status/2016162342971588714

「美國一點都不正常」

卡尼27日在渥太華隔空反駁貝森特說法。他稱，26日那天是川普打來電話，兩人有著「相當好的對話，涵蓋的議題廣泛」，包括俄烏戰爭、委內瑞拉、北極安全，以及加拿大近期與中國的貿易安排。

卡尼稱他在達沃斯的演講，大概指出了何以「加拿大是第一個知曉美國貿易政策轉變的國家，以及我們正對此因應」。他補充說川普知道加拿大的立場。

卡尼隨後就貿易談判的發展，在國會發言。當中他稱，美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）的重新檢視，將在幾週內展開。他還以法語表示：「世界改變了。華府改變了。美國幾乎沒有什麼是正常的。這是事實。」

美國總統川普26日威脅對加拿大課徵100%關稅的貼文，極盡侮辱之能事，故意稱呼總理卡尼是「州長」，再度顯現他的狂妄自大。（圖／翻攝自X平台 @JosephPolitano）

貝森特批卡尼「不知道在想什麼」

貝森特在福斯專訪對卡尼火力全開，他痛斥「不確定總理在想什麼」，才在達沃斯如此發言。貝森特尤其批評加拿大與中國談判貿易協議的做法，他稱「加拿大依賴美國」，因為美加兩國的南北雙向貿易，要比東西方向的貿易交流要多。

貝森特稱：「總理應該做對加拿大人民最有利的事情，而不是試圖推動他的全球主義議程。」

在貝森特此番言論的一天前，川普才放話，若加拿大膽敢開後門，讓中國商品得以自由進入美國市場，他將對加拿大課徵100%關稅。

根據中國與加拿大所達成的協議，3月以前中國將對加拿大芥花油的關稅，從85%大幅調降至15%；作為交換，加拿大將對一定數量的中國電動車，將關稅從100%降為最惠國待遇的6.1%稅率。卡尼稱，加拿大並未尋求，也從未考慮與中國達成自由貿易協議。

卡尼表示，他認為川普最新的關稅威脅，是在美加墨協議磋商前的談判技巧。他說：「總統是很強的談判者，我認為部分的言論與立場，應在此背景下檢視。」

