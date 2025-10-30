美財長指中國已同意 每年至少採購2500萬公噸美國大豆

大豆示意照。路透社



美國財政部長貝森特說，中國已經同意，每年至少向美國採購2500萬公噸大豆，今年本季即將先採購1200萬公噸。

大豆等農產品是中國對川普關稅戰時經常敲打的痛點。美國農民自今年5月以來，已經完全失去中國的訂單。美國總統川普週四（30日）與中國國家主席習近平在南韓會面後，就特別提到中國將重新採購大量的大豆。

貝森特週四接受福斯財經新聞台訪問時說，中國已同意今年購買1200萬公噸的美國大豆，這對急切等待恢復出口的美國農民來說，將是一大寬慰。

貝森特透露，中國已同意未來三年，每年至少購買2500萬公噸美國大豆。在他的發言後，大豆期貨抹去稍早跌幅，芝加哥市場上午時上漲約1.7%。

今年購買量幾乎腰斬，整體購買量仍低

承諾在本季採購1200萬公噸的數量，與許多分析師的預測一致。由於中國已從南美洲購買創紀錄的大豆，囤積非常充足，目前對大豆的額外需求不高。Commstock高級穀物和牲畜分析師格雷特（Brian Grete）向彭博新聞表示，這個數量「從歷史角度來看，是相當大幅的減少」。

格雷特補充說，長遠來看，每年購買2500萬公噸美國大豆「基本上是恢復正常」。根據美國農業部的數據，去年美國向中國出口了約2700萬公噸大豆。

儘管如此，這仍低於川普第一任期內的貿易戰成果。在2020年所謂的美中「第一階段貿易協議」簽署後，美國一年對中國的大豆出貨量曾達3420萬公噸。

