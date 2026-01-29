美財長指韓國會不批准MOU 關稅協議即不存在

為了因應美國總統川普的對等關稅，南韓與美國簽訂關稅諒解備忘錄，並且承諾會加碼在美國投資3500億美元，包括採購美國的能源產品，用來換取美國將南韓的汽車等關稅降到15%。但幾個月過去，南韓國會遲遲沒有批准這項協議，因此，川普宣布要將南韓的汽車、木材和醫藥品的關稅，從談判後的15%提高到25%，可是再隔一天，川普又再度改口，要跟南韓共同尋找解決方案，保留跟首爾的對話空間。

而美國財政部長貝森特則表示，一直到南韓國會正式批准前，美韓兩國不存在關稅協議，向南韓施壓。

廣告 廣告

消息一出，南韓產業通商部長金正官立刻啟程前往美國。

美國貿易代表葛里爾說，「我相信他們已經明白了，早上我再度與南韓談過了，他們的貿易官員將在這週前來。」

南韓國會議員表示，與美國的關稅協議攸關國家利益，目前正按照立法程序，在國會積極推動。但也有在野黨的議員批評，執政黨從頭到尾都保持沉默，沒有要討論的意思。

而南韓智庫的認為，美國除了殺雞儆猴，也要展現即使跟盟友意見分歧，也能立即解決，但南韓的談判還是要防止企業損失。

韓國智庫首爾峨山政策研究院分析師車太恩表示，「最近，川普政府因為格陵蘭的問題與北約發生衝突，似乎做出了讓步，實際上是丟了面子，從這個角度看，華盛頓有動機要表明，盟友跟美國的步調一致，在這樣的背景下，鑑於雙方在經濟和安全上的緊密關係，即使出現摩擦，美國也能找出難以直接拒絕他們要求的國家。」

南韓智庫表示，川普政府目前正面臨包括ICE執法等各項爭議，因此需要急需政績避免支持度下滑，導致期中選舉更加黯淡。

在南韓國會席次過半的執政黨共同民主黨表示，政府已要求在2月底前，通過《對美投資特別法》。

更多公視新聞網報導

美對印度徵50%關稅 印總理籲多買國貨抵制外國貨

南韓關稅從25%降至15% 將向美投資3500億美金

美對印尼關稅32%降至19% 現階段亞洲最低

