美財長淡化美歐貿易戰可能性 籲各界不用恐慌

（中央社達沃斯20日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天表示，針對川普政府希望掌控格陵蘭一事，他有信心美國與歐洲將找到解決方案。他還淡化美歐爆發貿易戰的可能性，呼籲各界不用過度恐慌。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）17日宣布，將向反對美方掌控丹麥自治領土格陵蘭的歐洲盟國加徵關稅。

歐洲國家指出，此舉將違反去年達成的美歐貿易協議。歐洲聯盟（EU）擬於22日在布魯塞爾舉行緊急峰會，討論可能採取的報復措施。

貝森特（Scott Bessent）今天在瑞士達沃斯年度世界經濟論壇（WEF）場邊告訴記者，這是近期才浮現的議題，美歐將找到兼顧國家安全的解決方案。

他提及：「才過48小時。誠如我所言，坐下來放鬆一下。我有信心領袖們不會讓情勢升級，事情將以對各方都有利的方式告終。」

當記者問及美歐爆發長期貿易戰的可能性時，貝森特回應說：「我們為什麼要直接跳到那個結論？你們為什麼要往最壞的情況想？冷靜下來，不用恐慌。深呼吸。」（編譯：陳正健）1150120