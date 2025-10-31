美財長稱美中下週可能簽署貿易協議! 證實中國批准TikTok轉讓協議
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平30日在南韓舉行會談，美中貿易緊張情勢降溫。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示，美中《吉隆坡協議》（Kuala Lumpur Agreement）已完成文本，雙方最快下週簽署貿易協議。
根據路透社報導，貝森特告訴福斯財經新聞網，《吉隆坡協議》在29日前深夜完成，最快下週可正式交換簽署文件。這是川習會後的直接成果，意味雙方將重啟合作、穩定供應鏈。另一方面，華府決定暫緩實施「附屬公司規則」（Affiliates Rule）一年，該規則原本禁止中國受制裁企業的子公司獲得美國技術出口。
前川普政府官員的尼卡赫塔（Nazak Nikakhtar）直言：「這段時間足以讓中國企業避開制裁。」不過貝森特指出，這是與北京協調後的交換措施，換取中國延後稀土礦物出口限制。這樣的讓步有助雙方恢復對話，避免供應鏈進一步惡化。此外，北京也已承諾本季購買1200萬公噸美國黃豆，並在未來3年每年再增加2500萬公噸。
美國黃豆協會（American Soybean Association）主席雷格蘭（Caleb Ragland）讚許這是「恢復穩定長期貿易關係的重要一步」，美國農會主席杜瓦爾（Zippy Duvall）也說，這項協議「讓農民終於能看見確定性」。芝加哥期貨交易所（Chicago Board of Trade）黃豆期貨收盤上漲1.2%，創15個月新高；美國出口報價每公噸飆漲20至30美元。
另外，貝森特證實，中國已批准TikTok轉移協議，預期未來幾週到幾個月將有進展。TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在新協議中僅保留不到20%持股，美方將掌控董事會7席中的6席。TikTok在美國擁有1.7億用戶，其命運懸而未決已長達18個月，如今終於迎來轉機。
美國眾議員穆倫納（John Moolenaar）則警告，若協議內容包含演算法授權條款，恐引發國安疑慮。美國國會2024年通過一項法律，命令TikTok的中國所有者必須在2025年1月前出售這個應用程式的美國資產，川普9月簽署行政命令，延後TikTok出售期限至2026年1月20日，並要求演算法交由美方資安夥伴監控。
