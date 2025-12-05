美財長稱美國同時是中國和台灣盟友 重申台灣晶片重要性

美國財政部長貝森特(右)參加《紐時》「交易錄峰會」（DealBook Summit）論壇接受主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）訪問。翻攝X平台



美國財政部長貝森特週三（12/3）在《紐約時報》舉行的論壇上表示，美國同時是中國和台灣的盟友，被視為緩和中國對美國近日簽署《台灣保證實施法》的怒火。不過貝森特也強調，美國對台政策不變，而台灣所生產的晶片仍在全球經濟扮演重要角色。

香港英文媒體《南華早報》報導，貝森特（Scott Bessent）週三參加《紐時》舉行的「交易錄峰會」（DealBook Summit）論壇時。主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）提及華府部分人士擔心，川普政府將改變長期在台灣議題上的戰略模糊政策。貝森特回應表示：「美國是中國的盟友。這項關係沒有改變。」

廣告 廣告

當被問及美國是否是台灣的盟友時，貝森特也重申「關係並未改變」，但他不願回答，若北京入侵台灣時美國會否協助台灣防禦的問題，形容此問題過於「假設性質」。

《南華早報》在報導中指出，美國總統川普週二（12/2）簽署《台灣保證實施法》生效後隔天，貝森特做出上述發言，顯然是企圖緩和這項法案可能引發的美中緊張關係。

貝森特在論壇上不忘強調台灣的重要性，警告若台灣晶片供應中斷，將會是全球經濟的一大風險。

主持人問，華府有政治觀察家指出，如果美國在本土加大晶片製造、增強供應鏈的強韌性，台灣對美國來說是否失去戰略價值？貝森特駁斥此分析並說：「就像是說，如果我有保險，我的房子是不是就不會失火？去風險化不代表你能改變任何事情。」

值得一提的是，在貝森特受訪的這項論壇上也播出主持人索肯近日專訪我總統賴清德的專訪。賴清德在訪問中警告，北京在台灣周遭的軍事活動「越來越頻繁且態勢升級」。被問及是否有信心美國將協防台灣時，賴清德並未正面回應僅說：「自川普總統重新執政後，和台灣之間的合作不僅持續且進一步擴大。」

更多太報報導

紐時專訪／川普有多大機會協防台灣？賴清德：台美關係堅若磐石

川普簽署《台灣保證實施法案》 國台辦：粗暴干涉中國內政

川普簽了！《台灣保證實施法》正式生效 打破台美官員互動紅線